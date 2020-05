Corona-Krise: Burgdorfer Schulen brauchen dringend neue Technik

Burgdorf

Burgdorfs Schulleiter wünschen sich zur Bewältigung der Corona-Krise in ihren Einrichtungen schnelle und unbürokratische Hilfen von der Stadt als Schulträger. Die Schulen brauchen vor allem technisch Unterstützung, um den Unterricht unter stark erschwerten Bedingungen sicherstellen und zugleich soziale Härten auffangen zu können. Das ist das Ergebnis eines Arbeitstreffens von Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) mit den Schulleitern am Mittwoch im StadtHaus. Das Stadtoberhaupt sagte die Unterstützung der Stadtverwaltung zu.

Pollehn kam nicht unvorbereitet. In den Tagen zuvor hatte der Chef des Corona-Krisenstabs im Rathaus die meisten Schulen in der Stadt bereits abgeklappert und sich jeweils ein Bild gemacht vom wieder angelaufenen Schulbetrieb. Beim Treffen im StadtHaus ging es schließlich darum, wie die Stadt den Bildungseinrichtungen unter die Arme greifen kann.

Die größte Herausforderung sei gegenwärtig sozialer Natur, berichteten der Bürgermeister und Schulleiter hinterher von der Zusammenkunft. Soziale Kontakte drohten wegzubrechen, weil große Teile der Schülerschaft noch nicht wieder in die Schulen dürften. Eine wichtige Aufgabe der Pädagogen sei es daher, den Kontakt zu halten auch zu jenen Schülern, die keiner Abschlussklasse angehören und zu Hause lernen müssen, sowie zu allen, die einer Risikogruppe angehören.

Schulen brauchen Server, WLAN und Endgeräte

Um das sicherstellen zu können, brauchten die Schulen vor allem zeitgemäße Technik: leistungsstarke Server, die bei Videokonferenzen nicht zusammenbrechen, funktionstüchtige WLAN-Netze, Endgeräte wie Laptops und Tablets auch für Schüler aus einkommensschwachen Familien sowie Schulungsangebote für Schüler, Eltern und Lehrer im Umgang mit den Schulservern und -netzwerken.

„Sonst besteht die Gefahr, dass wir unsere Schüler verlieren“, warnte etwa Gymnasialleiter Michael Loske. Diese Gefahr droht laut Pollehn vor allem an der Grundschule in der Innenstadt mit ihren vielen Migrantenkindern. Dort kämen zu den abgerissenen Sozialkontakten auch noch Sprachbarrieren und fehlendes technisches Know-how in der Elternschaft, was die Probleme massiv verschärfe.

Der Bürgermeister will dennoch nicht schwarz sehen: „Die Krise bietet eine riesige Chance, die Digitalisierung voranzubringen“, lautete sein Fazit. Die Grundschule in Otze sei dafür ein gutes Beispiel. Eine Lehrkraft habe dort eine digitale Plattform konfiguriert, über die sich Stundenpläne, Fotos, Sprachnachrichten, Videos und Hausaufgaben kommunizieren ließen – überall empfangbar über Smartphone, Tablet und PC.

Schulen entdecken den Wert von Videokonferenzen

Saskia van Waveren-Matschke, die die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule leitet, sieht auch positive Effekte der Krise: Videokonferenzen und Lernvideos könnten auch in Zukunft helfen, Unterrichtsinhalte zu vermitteln und beispielsweise kranke Schüler zu erreichen. Die Ausstattung mit Endgeräten sei das eine. Zudem brauche es dringend Druckerkapazitäten, ist sie sich mit ihrem Kollegen Loske einig.

Pollehn sagte den Schulleitern zu, dass die Stadtverwaltung zeitnah sämtliche Bedarfe auflistet. „Dann werden wir intern beraten, was wir tun und wie schnell bestellen können“, um die Serverkapazitäten zu verbessern und Schulen für den Online-Unterricht voranzubringen. Unter anderem sei eine Ausleihe für Endgeräte im Gespräch. Auch über die Bildung einer Taskforce gelte es nachzudenken.

Von Joachim Dege