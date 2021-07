Burgdorf

Das Pfadfinderheim in Sorgensen ist am Freitag Quartier für die Teilnehmenden am „Kreuzweg für die Schöpfung“ von Gorleben nach Garzweiler gewesen. Der Protestmarsch, der am 1. August seine Endstation erreichen soll, richtet sich gegen die Energiegewinnung aus Braunkohle und die damit verbundenen Umweltschäden.

Pfadfinder verhalten sich neutral

„Wir haben den Pilgern eine Übernachtungsmöglichkeit geboten, beteiligen uns aber nicht an der Aktion und verhalten uns neutral“, sagt Konstantin Berecz, „Stammesführer“ der Christlichen Pfadfinder Burgdorf. Ziel der Pfadfinder sei es zwar auch, die Natur zu beschützen. Sie verhielten sich aber unpolitisch. „Wir sind froh, dass die Corona-Lage Gastfreundschaft wieder zulässt. Im Lockdown war es schwer, den Naturaspekt und den sozialen Aspekt, wichtige Anliegen der Pfadfinder, zu verbinden. Die Aufbruchstimmung, die jetzt bei uns herrscht, ist nicht in Worte zu fassen“, betont Berecz.

Auch „Sippenführerin“ Juliane von Hinüber-Jin empfand die Corona-Zeit als belastend. „Es gab Online-Treffen, aber die Pfadfinder möchten ja gerade einen Gegenpol zu den vielen digitalen Angeboten für Kinder und Jugendliche bieten“, sagt sie. Gemeinschaft habe es nur auf Distanz gegeben. Ihre Mädchen hätten zum Beispiel parallel, jede für sich zu Hause, Stulpen gestrickt für zukünftige große Fahrten.

45. Geburtstag mit großer Feier?

Monika Reißer, Leiterin der „Wölflingsgruppe Die Elstern“, organisierte für die Neun- bis Zehnjährigen in der Krise kleine Aktionen draußen unter strenger Einhaltung des Hygienekonzeptes. Die Kinder trafen sich zur Wildtierfütterung. Sie bastelten Adventsgestecke im Freien und machten eine Rallye auf dem Magdalenenfriedhof. Reißer, die auch Vorsitzende des Fördervereins der Burgdorfer Pfadfinder ist, tun vor allem die Absagen des diesjährigen Bundeslagers im Raum Celle und der Jubiläumsfeier „40 Jahre Burgdorfer Pfadfinder“ Leid. „Vielleicht können wir den 45. Geburtstag größer feiern“, hofft sie.

Nicht alle kommen nach der langen Pause zurück

Obwohl das Pfadfinderleben pausiert habe, seien jetzt fast alle wieder in ihre Gruppen zurückgekehrt, sagt Reißer. Alle Gruppenleiter seien mindestens einmal geimpft. Projekte, die vor der Pandemie begonnen wurden, könnten fortgesetzt werden, wie der Steinofenbau auf dem Pfadfindergelände. Fahrten für Fünfer-Gruppen würden geplant. Bei den Kleineren seien allerdings nicht alle wiedergekommen, bedauert Reißer.

Um neue Pfadfinder zu gewinnen, gibt es in diesem Jahr Ferienpass-Aktionen zum Schnuppern. Am 28. Juli steht ein Pfadfindertag für Grundschulkinder auf dem Programm. An den Wochenenden 20. bis 22. August und 27. bis 29. August besteht Gelegenheit für Zehn- bis Zwölfjährige, das Pfadfinderleben und die zukünftigen neuen „Sippenführer“ Nils Heukeshoven und Alzahraa Razzouk kennenzulernen.

Kreuzweg-Idee stammt aus der Anti-Atomkraft-Bewegung Mit dem „Kreuzweg für die Schöpfung“ von Gorleben nach Garzweiler wird eine Aktion aus dem Jahr 1988 wieder aufgenommen. Vor 33 Jahren machten sich Atomkraftgegner in Wackersdorf, dem geplanten Standort für eine atomare Wiederaufbereitungsanlage, mit einem Kreuz auf den Weg nach Gorleben, dem geplanten Standort eines atomaren Endlagers. Diesmal geht es über 27 Stationen, darunter Burgdorf, Grohnde und Essen ins Rheinische Kohlerevier. Der Protest richtet sich gegen die Energiegewinnung aus Braunkohle, die damit verbundene CO2-Emmission, die für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird, und die Umweltzerstörung. Zu den Unterstützern der Aktion gehören unter anderen die Kirchenkreise Jülich und Aachen, die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg und das Anti Atom Plenum Weserbergland. Jeder kann mitlaufen für eine Stunde, einen Tag oder eine Woche. Weitere Informationen gibt es auf www.kreuzweg-gorleben-garzweiler.de

Von Sybille Heine