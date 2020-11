Die Polizei hat am ersten Tag des Teil-Lockdowns in der Region Hannover das Einhalten der Maskenpflicht und der Mindestabstände kontrolliert. Dabei stellten die Beamten in den Fußgängerzonen und im Nahverkehr viele Verstöße fest. Auch Friseure und Gaststätten hielten sich nicht an die Corona-Regeln.