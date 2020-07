Burgdorf

Einen weiteren Schritt zurück zur Normalität geht das Team der Stadtbücherei an der Sorgenser Straße: Ab Sonnabend, 1. August, öffnet die Einrichtung wieder zu den Zeiten, die vor Ausbruch der Corona-Pandemie galten. Montags, dienstags und freitags können Besucher von 12 bis 18 Uhr die Bücher, Spiele, Zeitschriften, Hörbücher, DVDs oder Tonies ausleihen. Donnerstags ist die Bücherei von 12 bis 19 Uhr geöffnet. An jedem ersten Sonnabend, und damit am 1. August, können Nutzer von 10 bis 14 Uhr die Ausleihe nutzen oder ihre ausgeliehenen Medien zurückgeben.

Dabei gelten nach wie vor die Hygieneregeln zur Vorbeugung einer Corona-Infektion. Jeder Besucher muss einen Korb nehmen, den die Mitarbeiter nach Gebrauch desinfizieren. Damit bekommt das Team eine Übersicht, wie viele Burgdorfer sich in dem Gebäude aufhalten, und kann sicherstellen, dass die maximal zugelassene Besucherzahl nicht überschritten wird. Außerdem muss jeder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, den Sicherheitsabstand einhalten und den Aufenthalt auf ein Minimum begrenzen.

Anzeige

Julius-Club läuft noch bis zum 3. September

Noch bis Donnerstag, 3. September, bietet die Stadtbücherei allen Kindern und Jugendlichen von elf bis 14 Jahren noch die Teilnahme am Sommerferienleseprojekt Julius-Club an. In einem vorbereiteten Regal finden die Leser spannende Geschichten als Bücher und Hörbücher, die Teilnehmer des Wettbewerbs können auf Preise hoffen.

Von Antje Bismark