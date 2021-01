Burgdorf

Wie funktioniert eigentlich die Zeugnisübergabe während der Corona-Pandemie? Die Umsetzung unterscheidet sich nicht nur von Schule zu Schule, sondern sogar innerhalb einer Schule, wie Julia Moneke, Leiterin der Grundschule Burgdorf, berichtet. „Die Kinder, die Präsenzunterricht haben, kommen am Freitag zu verschiedenen Uhrzeiten in die Schule und bekommen ihre Zeugnisse“, erklärt sie. Das sei so gestaffelt, dass die Gruppen sich nicht begegnen.

Die Schüler, die komplett im Distanzlernen sind, wurden zu verschiedenen Zeitslots eingeladen, um sich ihre Zeugnisse am Fenster der Schule abzuholen. Moneke und ihre Konrektorin verteilen dort dann die Blätter mit den Zensuren. Von den 320 Schülern lernten momentan etwa 80 im Distanzunterricht, berichtet sie.

Anzeige

Gudrun-Pausewang-Grundschule verschickt die Zeugnisse

An der Gudrun-Pausewang-Grundschule blieben schon etwas weniger als 50 Prozent der 300 Schüler zu Hause, berichtet Schulleiterin Dorit Steenken. „Das Kultusministerium war von 75 Prozent ausgegangen“, sagt sie. So kämen doch immer noch eine ganze Menge Kinder in den Unterricht im Wechselmodell und können dort die Zeugnisse in Empfang nehmen. Denjenigen, die Homeschooling machen, habe man die Noten per Post zugeschickt. „Und zwar so, dass sie spätestens am Freitag da sind“, sagt Schulleiterin Steenken.

Lesen Sie auch Wie verändert die Corona-Pandemie die Grundschüler?

Astrid-Lindgren-Schule nutzt die Lerngruppen

Am Donnerstag hat auch die Astrid-Lindgren-Grundschule angefangen, die Zeugnisse zu verteilen. Das berichtet Schulleiter Heiko Blumenstein. „Es sind ja geteilte Lerngruppen“, erklärt er. Die bekommen nun nacheinander ihre Noten. Alle Kinder, die sich im Distanzlernen befinden, das sind 140 von 350 insgesamt, müssten am Freitag oder am kommenden Dienstag in einem gewissen Zeitraum zur Schule kommen und sich ihre Zeugnisse abholen.

Gesamtschule übergibt Zeugnisse gestaffelt

Ein wenig anders geht die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule mit dem Thema um, wie Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke erläutert. „Neun und Zehn sind als Abschlussjahrgänge ohnehin im Szenario B und am Donnerstag und Freitag in der Schule und erhalten ihre Zeugnisse gestaffelt in der Außenstelle im Langen Mühlenfeld.“

Parallel habe der sechste Jahrgang am Donnerstag über den Tag verteilt in Kleingruppen im Hauptgebäude die Zeugnisse bekommen. Am Freitag sei dann der achte Jahrgang an der Reihe, die übrigen kommen am 3., 4., und 5., Februar dran. Alle vom Präsenzunterricht freigestellten Schüler werden per Post versorgt, fügt sie hinzu. „So stellen wir sicher, dass sich nur die kleinstmögliche Anzahl an Schülern gleichzeitig in der Schule aufhält“, erklärt van Waveren-Matschke.

Gymnasium nutzt Schulhof zur Zeugnisübergabe

Das ist auch am Gymnasium oberste Priorität, wie Malte Holthusen, der stellvertretende Schulleiter, berichtet. Deshalb habe man sich dort folgendes Konzept überlegt: „Wir scannen die Zeugnisse ein und schicken sie per Mail über unser internes System den Schülern zu.“ Auf diese Weise müsse niemand extra in die Schule kommen.

Das Gymnasium vergibt Zeugnisse per Mail und auf dem Schulhof Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Wer damit nicht einverstanden ist, kann sich das Zeugnis aber auch abholen. Das gelte für die Jahrgänge fünf bis zehn. Die elften und die 13. haben die Zeugnisse bereits bekommen, die zwölften bekommen sie am Freitag. Das sei so geregelt worden, dass die Schüler alphabetisch sortiert auf dem Hof angetreten sind. „Wir haben das extra im Freien gemacht“, sagt Holthusen.

Lesen Sie auch: Viel Lob vom Lehrer – Grundschüler aus Otze erhalten Zeugnisse

Waldschule: Kaum Schüler im Distanzlernen

Den wohl geringsten Aufwand muss die Waldschule betreiben. Dort sind nur sechs von 92 Schülern im Distanzunterricht. Diese können sich die Zeugnisse abholen, wie die Schule mitteilt. Alle anderen befinden sich im Wechselmodell und bekommen am Donnerstag und Freitag ihre Zeugnisse.

Von Janna Silinger