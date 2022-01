Burgdorf

Mit durchaus gemischten Gefühlen erwarten die Leiterinnen und Leiter der Burgdorfer Schulen den Montag, wenn die Kinder und Jugendlichen aus den Ferien zurückkehren. Sie müssen sich – wie alle Beschäftigten in den Schulen – in der ersten Woche fünfmal statt bislang dreimal testen, und vor allem die Jüngeren müssen sich ab diesem Tag an das Tragen einer OP- oder einer FFP2-Maske gewöhnen. Bei allen Regelungen setzen die Pädagogen darauf, dass sie bisher schon umfangreiche Erfahrungen im Corona-Alltag gesammelt haben – und dass die Politiker nicht in letzter Sekunde noch neue Entscheidungen treffen.

Dorit Steenken, Leiterin der Gudrun-Pausewang-Grundschule, und ihr Team haben die Tests bereits vor den Ferien ausgegeben. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Steenken: „Grundschule begrüßt den Präsenzunterricht“

„Wir haben den Kindern schon vor den Ferien die fünf Tests für die erste Woche mitgegeben“, sagt Dorit Steenken, Leiterin der Gudrun-Pausewang-Grundschule. Sie fügt hinzu, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Eltern bereits im Vorfeld über das neue Prozedere informiert hätten. Dazu gehöre, dass die Jungen und Mädchen sich täglich zu Hause testen, die Eltern das negative Ergebnis mit einer Unterschrift dokumentieren und die Lehrkräfte dies, ebenso wie das Testkit, auch überprüfen. „Auch wir Lehrer testen uns, obwohl fast alle geimpft sind“, sagt Steenken.

Doch nicht nur der – befristete – tägliche Test ist neu für die Erst- bis Viertklässler. Sie müssen sich von ihren Stoffmasken verabschieden, weil künftig nur noch OP- oder FFP2-Masken in der Schule erlaubt sind. Aber auch dies hätten die Kinder und ihre Eltern schon vor den Ferien erfahren. „Wir haben immer sehr viel informiert, weil die Eltern hinter allen Maßnahmen stehen müssen“, sagt Steenken. Sie gehe fest davon aus, dass die Schulen wieder in Präsenz unterrichten: „Das finde ich gut.“

Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule, informiert Eltern seit Beginn der Pandemie mit Elternbriefen. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Blumenstein: „Erstmals geimpfte Schüler an der ALG“

Wie auch an der Gudrun-Pausewang-Grundschule kommt auch auf die Astrid-Lindgren-Grundschule eine neue Herausforderung zu, wie Schulleiter Heiko Blumenstein sagt: „Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie haben wir auch Geimpfte unter unseren Schülern, die sich eigentlich nicht mehr testen müssten.“ Für die erste Woche nach den Ferien wünsche er sich aber, dass die Familien die vor den Ferien verteilten Kits auch nutzen: „Wer noch eins benötigt, weil er in den Ferien eins verwendet hat, kann es sich in der Schule abholen“, sagt Blumenstein und fügt hinzu, dass die Eltern zudem einen Nachweis über die Impfung ihrer Kinder im Schulplaner vermerken sollten. „Dann können wir es nach der zweiten Woche leichter überprüfen.“

Doch auch wenn er und sein Kollegium vor dem Jahreswechsel alles geregelt hätten, blieben jetzt Unwägbarkeiten. „Wir wissen nicht, wie die neuen Quarantäneregeln aussehen werden“, nennt Blumenstein ein Beispiel. Davon wiederum hänge der Schulbetrieb aber ab, falls es viele Infektionen geben sollte. „Sollte es Änderungen geben, dann informieren wir über den Elternbrief, den der Schulelternrat verteilt“, kündigt er an. Denn dieser Weg habe sich in der Pandemie bewährt.

Matthias Krapp, Leiter des Gymnasiums, verweist auf die Dichte von Klassenarbeiten – auch in der Pandemie. Quelle: Nina Andresen (Archiv)

Krapp: „Gymnasiasten müssen schnell mit Arbeiten rechnen“

„Wir setzen auf unsere etablierten Abläufe“, sagt Matthias Krapp, Leiter des Gymnasiums, mit Blick auf das tägliche Testen – wie nach den Herbstferien – und das anlassbezogene Testen bei Verdachtsfällen. Vor allem aber hoffe er auf eine Verlässlichkeit beim angekündigten Präsenzunterricht, fügt er hinzu. Letztlich habe das Land vor den Weihnachtsferien die Präsenzpflicht ausgesetzt und das Schreiben von Klassenarbeiten an diesen drei Tagen untersagt. „Allerdings gibt es bei uns eine unglaubliche Dichte für Arbeiten, sodass sich die Schüler darauf einstellen müssen, schon bald nach den Ferien wieder gefordert zu sein“, sagt er.

Krapp spricht von einer hohen Impfquote an seiner Schule, vor allem bei den älteren Jahrgängen. Auch viele Lehrkräfte und Beschäftigte am Gymnasium seien inzwischen geimpft. „Wer nicht geimpft ist, kann in der ersten Woche an zwei Tagen den Test der Schule nutzen, an den anderen drei Tagen benötigt er ein Zertifikat vom Testzentrum.“

Karen Lindner, Leiterin der Otzer Grundschule, fordert vom Land einen klaren Leitfaden bei möglichen Infektionsfällen. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Lindner: „Schulleiter brauchen Handlungsfaden“

Ohne eine Corona-Infektion unter den Erst- und Viertklässlern ist die Grundschule Otze durch das Jahr 2021 gekommen – ob dies auch im neuen Jahr gelingt, vermag Leiterin Karen Lindner nicht einzuschätzen. „Ich bin gespannt, was die nächste Woche bringt“, sagt sie mit Blick auf die Kinder, die aus den Ferien zurückkommen. Am Freitag hat sie die Eltern noch einmal an das tägliche Testen, die Maskenpflicht und die Abläufe in der Schule erinnert. Aber: „Uns fehlt noch immer ein Maßnahmenkatalog im Falle einer oder mehrerer Infektionen, wenn das Gesundheitsamt wegen einer Überlastung heraus nicht mehr reagieren kann“, sagt Lindner.

Letztlich benötigten Schulleiterinnen und Schulleiter aber genau einen solchen Leitfaden fürs Handeln: Ab wie vielen Infektionen wechselt eine Klasse ins Distanzlernen? Ab wie vielen eine ganze Schule? „Es kann nicht sein, dass am Ende der Schulleiter die Entscheidung treffen soll“, sagt sie und betont gleichwohl: „Für mich steht außer Frage, dass die Schulen offen stehen sollen – aber wir brauchen einen strikten Plan für die nächsten Wochen.“

Gesamtschulleiterin Saskia Van Waveren-Matschke geht davon aus, dass sich in den Ferien mehr Schüler haben impfen lassen.. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Van Waveren-Matschke: „Gespannt auf die Fallzahlen“

Saskia van Waveren-Matschke, Leiterin der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, rechnet damit, dass sich in den Ferien mehr Schüler haben impfen lassen – zumal es erst zum Jahreswechsel erste Angebote für die jüngeren Jahrgänge gegeben habe. Gleichwohl hoffe sie, dass alle Schülerinnen und Schüler – auch die Geimpften – die täglichen Tests in der ersten Schulwoche durchführen. „Wir haben inzwischen viel Routine, auch beim anlassbezogenen Testen nach den Fällen im Dezember.“

Im ersten Unterrichtsblock werden die Lehrerinnen und Lehrer die negativen Kits überprüfen, kündigt van Waveren-Matschke an. „Viele unserer Schüler machen sich morgens allein fertig, da können die Eltern den Test nicht mehr unterschreiben“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich bin gespannt, welche Fallzahlen uns in der ersten Woche treffen.“

