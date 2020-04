Burgdorf

In der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring wird es infolge der Corona-Pandemie vorerst keine Theateraufführungen geben können. Das teilt der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) mit, der seit 2006 mit Zuschüssen der Stadt Burgdorf und ehrenamtlichen Helfern den Theaterbetrieb in der Schule auf die Beine stellt. Das für Freitag, 24. April, geplante Gastspiel des Theaters für Niedersachsen falle deshalb aus. Auf dem Spielplan stand das Schauspiel „Waisen“ von Dennis Kelly in einer Inszenierung von Jörg Gade. Ein Ersatztermin ist nicht vorgesehen.

Üblicherweise hat der VVV zu dieser Jahreszeit bereits das Programm für die nächste Spielzeit festgezurrt, sodass im März der Vorverkauf beginnen kann. Dieses Jahr sei alles anders. „Wir haben Verspätung“, sagt VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich. Theaterfreunde riefen an und erkundigten sich, wann es endlich wieder losgehe.

Anzeige

Lilo Wanders soll die neue Saison eröffnen

Das Programm für die Saison 2020/21 ist laut Bleich zwar fix und fertig. Niemand aber könne zurzeit sagen, „ob wir das so machen können“, sagt Bleich. Die Gesundheit des Publikums, des Helferteams und der Schauspieler müsse vorgehen. Er stehe in Kontakt mit dem Theater für Niedersachsen in Hildesheim und der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig, das mit dem Lustspiel „Ein Käfig voller Narren“ mit dem Travestiestar Lilo Wanders die neue Saison am 25. September hätte eröffnen sollen. Für die Zeit vom 20. November bis zum 25. Juni 2021 sind sieben neue Gastspiele des Theaters für Niedersachsen geplant.

Weitere HAZ+ Artikel

Solange die Corona-Beschränkungen gelten, könnten sich Theaterfreunde, die an einem neuen Abo oder der frühzeitigen Verlängerung ihres bestehenden Abos interessiert seien, jederzeit telefonisch in der VVV-Geschäftsstelle unter der Rufnummer (0 51 36) 18 62 melden. Anrufer erhielten eine ausführliche Beratung. Bereits bestehende Abos könnten ab sofort verlängert werden, teilt der VVV mit. „Wir wollen signalisieren, dass was los ist und wir es angehen wollen“, sagt Bleich.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege