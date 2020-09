Corona in Burgdorf: 20 BBS-Schüler und zwei Lehrer müssen in Quarantäne

Burgdorf

Die Berufsbildenden Schulen (BBS) Burgdorf haben ihren ersten bestätigten Corona-Fall. Wie erst am Mittwoch bekannt geworden ist, hat sich ein 19 Jahre alter Schüler der Handelslehranstalt am Celler Tor mit dem Virus infiziert und dies am Freitag vergangener Woche der Schule mitgeteilt. Die Schulleitung schickte daraufhin den Betroffenen, seine 19 Klassenkameraden und zwei Lehrkräfte nach Hause. Der Schulbetrieb für die Berufsschüler, die auch aus umliegenden Kommunen wie Lehrte, Sehnde und Uetze stammen, läuft weiter wie bisher.

Nachdem die BBS am Dienstag auf einer Corona-Liste des Landes auftauchte, bestätigte Schulleiter Reiner Behrend am Mittwochvormittag den Fall an seiner Schule auf Nachfrage. Der Schüler, seine Klassenkameraden und die beiden Lehrer, die mit der Klasse Kontakt hatten, befänden sich seit Freitag in Quarantäne. Das sei der Tag gewesen, an dem der 19-jährige Auszubildende das Ergebnis seines Corona-Tests erhalten und umgehend der Schule mitgeteilt habe.

Anzeige

Betroffener Schüler hat sich beim Sport infiziert

Bei dem Betroffenen handelt es sich laut Schulleiter Behrend um einen künftigen Automobilkaufmann im zweiten Ausbildungsjahr. Der junge Mann treibe privat Sport. Nachdem er erfahren habe, dass sein Trainer positiv getestet worden war, habe er sich selbst ebenfalls testen lassen. Als sogenannter Teilzeitberufsschüler sei er am Dienstag vergangener Woche das letzte Mal in seiner Klasse in der Schule gewesen.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Schule informierte noch am Freitag, als das Testergebnis vorlag, das Gesundheitsamt der Region Hannover. Per Telefon und E-Mail nahm die Schule zudem Kontakt auf mit allen Schülern der Klasse sowie den Lehrern, die am Dienstag dort unterrichtet hatten. Für alle gelte: Sie müssten sich bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt in Quarantäne begeben – also bis zum 29. September. Auch den Schulelternrat und das Lehrerkollegium setzte die Schulleitung ins Bild. „Hier ist keine Hysterie ausgebrochen“, beschreibt Behrend die aktuelle Situation.

Hygiene- und Abstandsregeln werden an der Handelslehranstalt groß geschrieben. Quelle: Joachim Dege

Es ist der erste Corona-Fall an der Schule, an der Maskenpflicht in allen Gebäuden und auf den Gängen gilt. „Wir passen schon auf“, versichert Behrend. An allen Eingängen stehen Desinfektionsmittelspender – 500 Liter der keim- und virustötenden Lösung schaffte die Schule bereits zu Beginn der Pandemie auf Vorrat an. Plakate in den Foyers veranschaulichen die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Im Unterricht ist das Maskentragen freiwillig

Im Unterricht setzt die Schule auf Freiwilligkeit beim Maskentragen. „75 Prozent unserer Schüler sind volljährig, also Erwachsene“, erläutert Behrend. Seinen 170 Kollegen und der gesamten Schülerschaft attestiert er ein hohes Maß an Einsicht und Disziplin. Acht Lehrer gehören seinen Angaben zufolge der Hochrisikogruppe an. Sie befänden sich im Homeoffice.

Die Handelslehranstalt am Celler Tor hat 25 Unterrichtsträume. Dort lehren 45 Pädagogen. Die meisten Klassen setzten sich aus Teilzeitberufsschülern zusammen, die nur einmal in der Woche kommen. Täglich besuchten etwa 450 Schüler den BBS-Schulstandort gegenüber dem Stadion.

Von Joachim Dege