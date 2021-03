Burgdorf

So viele neue Infektionen in einer Burgdorfer Einrichtung hat das Gesundheitsamt der Region Hannover noch nie gemeldet: 39 Bewohner und 15 Beschäftigte der Lebenshilfe Peine-Burgdorf sind nach Aussage von Christoph Borschel, Sprecher der Region, inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In einer Wohnstätte an der Lerchenstraße hatte die Behörde nach dem ersten Infektionsfall vergangene Woche eine Reihentestung durchgeführt, allein diese ergab am Wochenende 26 neue Infektionen.

Die Lebenshilfe reagiert darauf und lässt die Werkstatt, die Tagesförderstätte und den Berufsbildungsbereich bis Montag, 22. März, geschlossen. Zudem gilt in den Wohneinrichtungen Marris-Mühlenweg, Lerchenstraße/Knopsberg und in der Stadt-WG aktuell ein Betretungsverbot, wie Sprecherin Romana Ringel-Everling sagt. Ihren Angaben zufolge stehen weitere Tests an, bevor diese Einschränkungen aufgehoben werden. „Bereits zum Ende dieser Woche steht die nächste Reihentestung an“, sagt Ringel-Everling und fügt hinzu, dass diese Tests so lange durchgeführt werden, bis alle Ergebnisse negativ seien. Erst danach könnten die Bewohner wieder zur Arbeit gehen.

Kritik: Noch keine Impfung für Menschen mit Behinderung

Geschäftsführer Uwe Hiltner hatte nach dem Infektionsausbruch in der vergangenen Woche kritisiert, dass die Bewohner und Beschäftigten der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung bislang in der Region Hannover noch keine Impfung erhalten hätten. Sie müssen jetzt möglicherweise noch länger auf die Impfung warten, denn die Ständige Impfkommission empfiehlt, dass Menschen, die eine Coronavirus-Infektion überstanden haben, wegen der damit erworbenen Immunität sechs Monate nach der Erkrankung geimpft werden sollten.

Das lokal eingegrenzte Infektionsgeschehen schlägt sich in den aktuellen Zahlen nieder: Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 773 Frauen, Kinder und Männer mit dem Virus angesteckt, am Freitag lag diese Zahl noch bei 730. Aktuell meldet die Region 105 Infizierte für Burgdorf. Wegen der vielen neuen Infektionen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz dramatisch an. Sie beträgt jetzt 228,5 (Freitag: 149,1). Unter den Regionskommunen hat nur Uetze mit 247,8 einen höheren Wert.

Von Antje Bismark