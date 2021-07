Burgdorf

Drei Abiturienten und ein Schüler aus dem zwölften Jahrgang des Gymnasiums haben sich nach Aussage von Julia Schneider, kommissarische Leiterin der Schule, in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus infiziert. „Die Infektionen stehen in keinem Zusammenhang mit der Abiturfeier“, sagt Schneider und widerspricht damit zugleich in der Stadt kursierenden Gerüchten, dass sich bis zu 15 Personen bei dem Fest angesteckt hätten. Mehr noch: „Bei zwei der drei Abiturienten gibt es mit Sicherheit einen anderen Infektionsort als den Abiball“, sagt sie.

„Ausgefeiltes Hygienekonzept“

Ihren Angaben zufolge hatten am 3. Juli etwa 400 Schüler und ihre Angehörigen sowie Lehrer im Veranstaltungszentrum gefeiert. Wer bereits einen vollständigen Impfschutz besitzt, konnte die Räume ohne Test betreten. Alle anderen wurden per Abstrich vor Ort getestet – ein positives Ergebnis lag anschließend für niemanden vor. „Wir hatten im Vorfeld ein ausgefeiltes Hygienekonzept erarbeitet und dem Gesundheitsamt vorgelegt“, sagt die Leiterin, die seit Freitag erneut in engem Kontakt mit der Behörde steht. Denn Ende der vergangenen Woche tauchten dann die positiven Tests auf, über die Schneider nach eigenen Angaben die Eltern und die anderen Schulleiter via E-Mail am Freitag informierte. „Denn auch die Geschwisterkinder müssen jetzt in Quarantäne.“

An diesem Montag und Dienstag, 12. und 13. Juli, bleiben ihren Angaben zufolge die Zwölftklässler zu Hause. „Damit haben wir Zeit für die Nachverfolgung der Kontakte“, begründet Schneider die Entscheidung. Sie könne die Unsicherheit der Eltern in der jetzigen Situation verstehen. „Aber ein Großteil der Oberstufenschüler ist inzwischen durchgeimpft“, fügt sie hinzu. Über das weitere Vorgehen werde sie am Montag mit dem Gesundheitsamt sprechen. „Wem aber das Risiko zu hoch ist, sein Kind in den nächsten Tagen an einer Aktion wie dem Wandertag teilnehmen zu lassen, kann es auch zu Hause lassen“, betont Schneider.

Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgdorf bei 12,7, wie das Gesundheitsamt mitgeteilt hatte. Nach Behördenangaben hatten sich aktuell vier Menschen infiziert.

Von Antje Bismark