Burgdorf

Präsenzunterricht? Digitales Lernen? Szenario B? Wie die Lehrer in anderen Schulen wissen auch Markus Messer und seine Kollegen der Berufsbildenden Schule am Berliner Ring nicht, auf welchem Weg sie ab der nächsten Woche den Lehrstoff vermitteln. Eines aber wissen sie ganz genau: Dass sie in ihren Klassenräumen dank selbst hergestellter CO2-Melder sehr schnell erkennen, wann sie die Fenster zum Lüften öffnen müssen. Insgesamt 50 der Geräte, jedes in etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel, haben Messer, Michael Heiner und Jörg Belling erstellt.

Noch vor den Herbstferien hatte die Mathematiklehrerin Annette Achmus bei Messer nachgefragt, ob er einen solchen Melder entwickeln und programmieren könne. „Dahinter steht die Frage, ob sich für die Schüler mathematisch über Größen wie Personenzahl oder Raumgröße ermitteln lassen kann, wie sich die Raumluft verändert“, sagt der Pädagoge, der im beruflichen Zweig die Kfz-Technik und im gymnasialen Zweig der Schule die Informationsverarbeitung unterrichtet. Er bestellte schon im Oktober verschiedene Sensoren, die die Qualität der Raumluft messen, und kleinere Beispiele für das Programmieren.

BBS-Melder kostet 25 statt 600 Euro

Parallel dazu arbeitete er sich durch die Fachliteratur, die sich mit dem Zusammenhang zwischen einer steigenden Konzentration von Kohlendioxid und Aerosolen beschäftigen. Wenn die CO2-Konzentration in einem Raum unterhalb von 1000 ppm liege, gelte sie als unbedenklich. Übersteige sie diesen Wert, dann könnte die Luft eine Aerosol-Konzentration haben, die die Verbreitung von Viren fördere, sagt Messer. „Das Thema ist damals hochgekocht, aber ich habe mich ausschließlich mit seriösen Texten beschäftigt“, sagt Messer.

Denn von Anfang an testete das Trio seine Prototypen in unterschiedlichen Schulszenarien und auch im Vergleich mit professionellen Geräten, von denen eines bis zu 600 Euro koste, während das BBS-Modell mit etwa 25 Euro zu Buche schlägt. „Die eigentlich größte Herausforderung war damals, die entsprechenden Sensoren überhaupt zu bekommen“, sagt Messer. Letztlich erwarb die Schule 50 SGP30-Sensoren, und der Bau der CO2-Melder begann in größerem Stil.

Rotes Blinklicht bedeutet: Fenster auf und frische Luft rein

Jeder Melder enthält als Kernstück einen Arduino-Microcontroller, auf dem das Programm gespeichert ist, den Sensor, ein Display und ein Gehäuse aus dem 3-D-Drucker. Die ursprüngliche Idee eines Schülerprojektes verwarfen die Lehrer: „Es hätte dann einfach alles zu lange gedauert“, sagt Messer. Noch vor den Weihnachtsferien statteten die Tüftler einige Kollegen mit den Messgeräten aus, die in einer Höhe von 1,50 Meter in einem Raum aufgestellt und über eine Powerbank oder einen Rechner mit Strom versorgt werden. Steigt die CO2-Konzentration, springt das grüne Licht erst auf Gelb, dann auf Rot und schließlich auf rotes Blinklicht um. Spätestens dann müsse das Fenster geöffnet werden.

„Die ersten Kollegen haben schon gesagt, dass sie das Lüften inzwischen verinnerlicht haben“, berichtet Messer von den ersten Erfahrungen. Und: Weder sie noch die Schüler empfänden das Gerät als störend im Gegensatz zu Unterbrechungen durch Stopp- oder Zeitschaltuhren wie in der Zeit zuvor. Wie er seien auch viele überrascht, wie schnell der Sauerstoff in einem Raum verbraucht sei. „Wenn 15 Schüler in einem Raum lernen, dann müssen wir nach 30, 35 Minuten lüften, bei 30 ist das schon nach 15 bis 20 Minuten notwendig“, sagt er und berichtet von früheren Unterrichtsstunden, bei denen 90 Minuten niemand ein Fenster geöffnet habe.

Im nächsten Schulhalbjahr können die Mathematik- und Physiklehrer am beruflichen Gymnasium die Daten der Geräte, die sie mit ihren Schülern auslesen, für intensive mathematische Untersuchungen nutzen. Und wenn die 50 jetzt gebauten Melder für die BBS nicht ausreichen, dann wollen die drei engagierten Pädagogen nachlegen – das gilt nach Aussage Messers aber nicht für externe Anfragen: „Dort gebe ich gern die Anleitung weiter, mehr aber schaffen wir in der jetzigen Belastung für Schulen nicht.“

Von Antje Bismark