Burgdorf

Diese Entscheidung treffen die Verantwortlichen des DRK-Aktiv-Treffs an der Wilhelmstraße nicht gern – aber sie sehen in Zeiten steigender Corona-Infektionen keine Alternative: Bis zum Jahresende öffnet die Einrichtung nicht mehr, in der sich bis zum 16. März dieses Jahres elf Gymnastik- und sieben Selbsthilfegruppen sowie zwölf weitere Interessengemeinschaften trafen. „Das tut allen weh, denn die Einsamkeit vieler alleinstehender Senioren ist bedrückend gestiegen“, sagt Koordinator Reinhard Bielefeld.

Nach Aussage von DRK-Chef Gero von Oettingen hat der Vorstand engen Kontakt zur Stadt Burgdorf als Eigentümerin des Treffs und zum Gesundheitsamt der Region Hannover. „Wir stehen in keinerlei Konkurrenz zu anderen Einrichtungen, die aufgrund ihrer Räume jetzt wieder öffnen können“, sagt von Oettingen, der vor der jetzt getroffenen Entscheidung auch mit Medizinern gesprochen hatte. Denn letztlich nutzten vor allem ältere Menschen den Treffpunkt, „und von ihnen wollten wir niemanden in Gefahr bringen“, sagt der Rotkreuzler. Er und seine Mitstreiter hoffen, dass der Aktiv-Treff ab Anfang 2021 wieder öffnen kann – abhängig jedoch von der Corona-Situation.

DRK-Blutspende geht trotz Schließung weiter

Als einzigen Termin gibt es trotz der Corona-Pandemie nach wie vor die Blutspende. „Dafür zeichnen aber nicht wir verantwortlich, sondern das Blutspendeteam vom Regions-DRK“, sagt von Oettingen und betont, dass sich das Hygienekonzept mit Einbahnstraßenregelung, Fiebermessen und Abstandsregeln bewährt habe. Der nächste Blutspendetermin steht für Mittwoch, 14. Oktober, 11. November und 9. Dezember, jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr, an. Weitere Informationen erhalten Interessierte dazu unter www.drk-blutspende.de im Internet.

Von Antje Bismark