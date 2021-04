Burgdorf

Fast hätte Sebastian Cramer, Geschäftsführer des gleichnamigen Edeka-Familienbetriebes, an Gründonnerstag noch eine Premiere in der einjährigen Pandemie erlebt: die Schließung aller Märkte in Burgdorf, Lehrte, Uetze, Burgwedel und Langenhagen. Doch die Osterruhe kommt nicht, sodass der Einzelhändler auf die ohnehin unerwünschte Auszeit nicht reagieren muss. Der Blick auf die vergangenen zwölf Monate zeigt auch so, dass der Unternehmer, seine Familie und die gut 1000 Beschäftigten eigentlich schon genug Premieren managen mussten.

Ein Produkt steht wie kein zweites für den Beginn der Pandemie – das Klopapier. Haben sich Produktion, Verkauf und Nachfrage wieder eingependelt?

Ja, zum Glück. Für mich persönlich war die Mangelverwaltung eine völlig neue Erfahrung, auf die ich gut hätte verzichten können. Denn plötzlich mussten wir alle uns damit abfinden, dass es ein Produkt nicht am Markt gibt, obwohl jeder – Einkäufer, Lieferant, Hersteller – alles versucht. Eine solche Situation hätte ich vor Corona nicht akzeptiert, zumal die Läden mit den leeren Regalen furchtbar aussahen. Dieser Lernprozess, dass wir die Lage nicht ändern können, ging dann ganz schnell.

Gehört der Mangel jetzt der Vergangenheit an?

Sagen wir es mal so: Der Mangel besteht jetzt bei anderen Produkten, und für uns ist die Entwicklung nur schwer vorherzusehen. Ein Beispiel ist die Hefe. Als die Pizzabringdienste wieder starten durften, gab es eine riesige Nachfrage, zumal eben auch zu Hause deutlich mehr gebacken wird. Das hatten wir in dem Umfang nicht erwartet. Oder wir haben intensiv die Stoffmasken beschafft, als der Mund-Nasen-Schutz gefordert wurde. Nun liegen die Masken bei uns rum, weil jetzt medizinische oder FFP2-Masken getragen werden müssen. Das schmerzt, weil wir natürlich Geld und Zeit in den Einkauf gesteckt haben. Und akut sehen wir den Mangel an Schnelltests. Deren Verkauf gehört nicht zu unserer Kernkompetenz, deshalb müssen wir genau auf schwarze Schafe bei den Anbietern achten.

Wollen Sie die Schnelltest ins Hygienekonzept einbinden?

Nein, die wollen wir tatsächlich verkaufen und uns nicht als Testzentrum etablieren.

Wie oft mussten Sie die Hygienekonzepte ändern?

Das kann ich gar nicht genau sagen. Wir haben immer wieder reagiert. Erst gab es die Abstandsregeln und das Desinfizieren der Hände. Dann haben wir Spuckschutzwände aufgebaut, vor Weihnachten kam dann die Kontrolle der Kundenzahl. Unser Ziel ist ja eigentlich, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen – und in der Pandemie geht es plötzlich darum, ihren Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Gern. Im Dezember kamen zum Beispiel mehr Kunden als zeitgleich in den Laden durften, sie mussten also vor der Tür warten. Da haben wir überlegt, ein Zelt aufzustellen, damit niemand im Regen steht. Ging nicht, weil sich zu viele Menschen an einem Ort aufhalten würden. Und auch die Idee, einen Kaffee zum Überbrücken der Wartezeit zu servieren, haben wir verworfen, weil die Kunden dann ihre Maske hätten absetzen müssen. Das galt auch für den Plan, einen Weihnachtsmarkt zur Ablenkung aufzubauen. Es ist eine Gratwanderung.

Wie reagieren die Kundinnen und Kunden auf die Vorgaben wie begrenzter Zugang, Abstand oder Trennwand zur Kassiererin?

Vor einem Jahr waren unsere Mitarbeiter noch für viele die Helden der Nation, sie hatten viel zu tun, sie wurden gelobt, erhielten Dank und Anerkennung – manche sagen, dass sie damals in einer Woche mehr positive Rückmeldungen als in den zehn Jahren davor erhalten haben. Im zweiten Lockdown schlug die Stimmung ins Gegenteil um. Den Frust über neue Verordnungen geben die Kunden bis heute oft weiter an die Mitarbeiter.

Müssen Sie die Kollegen dann motivieren?

Wir motivieren, wir kommunizieren auch deutlich mehr als vor der Pandemie. Dabei sind die Marktleiter mit einer wöchentlichen Morgenansprache besonders gefordert, ebenso wie die Abteilungsleiter. Am Anfang haben wir unsere Runden genutzt, um aktuelle Informationen weiterzugeben. Jetzt lassen wir die Woche beispielsweise mit einem bestimmten Thema ausklingen.

Was fehlt Ihren Mitarbeitern denn am meisten in der täglichen Arbeit?

Ich denke, es sind die eigentlich normalen Verkaufsgespräche. In unseren Läden treffen sich die Leute, sie suchen dabei die Unterhaltung mit den Mitarbeitern – was wir uns wünschen, wir sehen uns ja durchaus als sozialer Treffpunkt und haben zum Beispiel die Bereiche für kleine Snacks oder Salate eingerichtet. Corona hat uns diese Gespräche, diese Begegnungen abtrainiert. Letztlich verhindert die Maske die gewohnte Kommunikation, weil Mimik und Gestik und damit letztlich auch das Verständnis eingeschränkt werden. Deshalb versuchen wir unter dem internen Arbeitstitel „Sehnsucht nach Herzlichkeit“ im Umgang wieder herzlicher zu werden.

Gab es in Ihren Geschäften eigentlich Corona-Infektionen?

Zum Glück nicht. Wir hatten Mitarbeiter, die als K1-Personen galten, weil Familienangehörige erkrankt waren. In allen Märkten waren permanent Beschäftigte in Quarantäne, wir gehen auf Nummer sicher und warten lieber einmal mehr oder einmal länger auf negative Ergebnisse, als eine Infektion zu riskieren.

Die Pandemie geht ins zweite Jahr. Würden Sie sagen, dass sich eine neue Normalität eingestellt hat?

Ich würde sagen, wir kehren zu wichtigen Punkten verstärkt zurück, die wir im vergangenen Jahr vielleicht nicht so im Fokus hatten. So bilden wir weiter verstärkt aus, da läuft zurzeit die Suche. Wir haben im vergangenen Jahr den Markt in Uetze neu gebaut, das war ein großes Projekt. Für dieses Jahr steht ein neues Warenwirtschaftssystem an, wir führen an der Weserstraße den Easy-Shopper ein, bauen in Lehrte eine Convinience-Küche. Corona ist ein Beschleuniger im Einzelhandel, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben im Spannungsfeld zwischen Discounter und Onlinehandel.

Welche Instrumente, die sich in der Corona-Zeit bewährt haben, nehmen Sie mit in die Zukunft?

Die Videokonferenzen. Sie ermöglichen Schulungen und Absprachen, zum Beispiel mit Lieferanten, ohne große Zeitaufwand.

Firmengründerin Liesbeth Cramer stirbt mit 101 Jahren Den Grundstein für das Familienunternehmen legten 1947 Liesbeth und Wilhelm Cramer, als sie am 1. März in jenem Jahr das aus heutiger Sicht mit 30 Quadratmetern große Feinkostgeschäft der Familie Tost an der Marktstraße 41 übernahmen. „Mein Großvater arbeitete damals bereits im Lebensmittelhandel“, sagt Sebastian Cramer, einer der Geschäftsführer, im Rückblick und fügt hinzu: „Über einen Vertreter erfuhr mein Großvater, dass Tosts ihr Geschäft verkaufen wollten.“ Er schaute sich den Laden an, seine Frau stimmte zu – und seitdem wächst das Unternehmen stetig. Heute gehören neun Märkte mit gut 1000 Beschäftigten zu dem Familienbetrieb, den Firmengründerin Liesbeth Cramer bis zu ihrem 100. Geburtstag im vergangenen Jahr die Treue hielt. „Meine Großmutter war bis zu Beginn der Pandemie mehrmals wöchentlich in dem Markt an der Uetzer Straße“, sagt Sebastian Cramer. Mit den Kunden und Mitarbeitern sprechen, Kontakt halten: Dafür habe die Burgdorferin gelebt, das sei ihr wichtig gewesen. „Sie kannte jeden, jeder kannte sie“, sagt Sebastian Cramer. Allerdings habe die Infektionsgefahr im Frühjahr 2020 weitere Ausflüge verhindert. „Ihr hat die Verantwortung gefehlt, das Gefühl gebraucht zu werden.“ Noch im November feierte Liesbeth Cramer ihren 101. Geburtstag, im Februar dieses Jahres starb sie. „Sie hätte sich eine große Beisetzung gewünscht, und sicherlich wären viele Menschen gern gekommen, weil sie eine Burgdorfer Institution war“, sagt er. Die Familie, das Unternehmen, die Stadt habe einen Menschen verloren, der definitiv eine Lücke hinterlasse und der fehlen werde.

Und worauf können Sie gut verzichten?

Auf die Trennwände und die Unsicherheit, die die Pandemie noch immer mit sich bringt.

Von Antje Bismark