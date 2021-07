Dachtmissen

Von einem verlorenen Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Dachtmissen spricht Ortsbrandmeister Jörg Neitzel: In der Jahresversammlung der Retter am Wochenende zog er Bilanz, und darin schlagen sich die fehlenden Übungsstunden nieder. So kommt die Ortsfeuerwehr seinen Angaben zufolge in normalen Jahren auf etwa 6000 Stunden – im vergangenen Jahr waren es inklusive der zwölf absolvierten Einsätze gerade einmal 2329 Stunden. „Deshalb sehne ich ein Ende der Pandemie herbei“, sagte Neitzel.

Auch der stellvertretende Ortsbrandmeister Jannis Haase ging auf die Einschränkungen ein. So wies er in seinem Bericht darauf hin, dass die Feuerwehr zwar die neue Alarm- und Ausrückeordnung in der Stadt im vergangenen Jahr umgesetzt habe. Ob und wie sich die Änderung bewähre, könne er wegen der Pandemie noch nicht sagen. So hätten die Feuerwehrleute aus Dachtmissen und Hülptingsen, die künftig gemeinsam einen Zug bilden, bereits einen gemeinsamen Übungsdienst geplant. Diesen hätten sie wegen neuer Corona-Auflagen dann aber absagen müssen und bislang nicht nachholen können.

Diese Mitglieder ehrt und befördert die Feuerwehr Ein deutliches Zeichen für die Kontinuität in der Arbeit des Ortskommandos haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dachtmissen bei den Wahlen gesetzt: Sven Grimpe, langjähriges Kommandomitglied und stellvertretender Gruppenführer, wurde zum wiederholten Male einstimmig zum Zeugwart wiedergewählt. Stadtbrandmeister Dennis Frederik Heuer ernannte Susanne Haase zur Feuerwehrfrau, Alexandra Kothe zur Oberfeuerwehrfrau, Johanna Licht und Arne Kistner zu Hauptfeuerwehrleuten, Sven Grimpe zum Oberlöschmeister und Jannis Haase zum Ersten Hauptlöschmeister. Den Zugführer des Historischen Löschzuges, Werner Pauke, ehrte Heuer für seine 40-jährige Mitgliedschaft.

Stadtbrandmeister sieht Probleme wegen ausgefallener Lehrgänge

Weitere Probleme kommen auf die Brandbekämpfer nach Einschätzung von Stadtbrandmeister Dennis Frederik Heuer wegen ausgefallener Lehrgänge sowohl auf örtlicher als auch auf überörtlicher Ebene zu. Positiv für die Feuerwehren seien jedoch – auch durch die Pandemie – angeschobene Vorhaben wie die zunehmende Digitalisierung der Ortsfeuerwehren und das Voranbringen von Leuchtturmprojekten wie die Ausstattung einiger Feuerwehrhäuser mit Notstromaggregaten. Darum dankte auch er Rat und Verwaltung für die Unterstützung der Feuerwehren. Stadtrat Michael Kugel gab den Dank an die Ehrenamtlichen zurück, deren Engagement gerade in Situationen wie beim aktuellen Hochwasser gefordert sei. „Schön, dass es euch gibt. Noch schöner ist es aber, wenn man euch nicht braucht“, sagte er.

Die Feuerwehr trifft sich zu Wahlen und Ehrungen im Freien. Quelle: Johanna Licht/Feuerwehr

„Es war die kürzeste Jahresversammlung in meinen 42 Dienstjahren“: So lautete das Schlusswort Neitzels, als er nach 81 Minuten die außergewöhnliche Hauptversammlung unter Corona-Bedingungen beendete.

Von Thorsten Hoppe-Hartmann und Antje Bismark