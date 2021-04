Burgdorf

Bisher habe ich immer einen Bogen um Fitnessstudios gemacht. „Dorthin gehen vor allem Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines bestimmten Schönheitsideals Fitness treiben müssen oder wollen“, dachte ich. Dass sich ein Fitnesstraining aber auch vorbeugend und damit positiv auf meine Gesundheit auswirken kann, darüber hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Bei meinem allerersten Fitnessstudiobesuch stellte ich vor allem eins fest: Fitnesstraining ist vielfältig.

Der Premium Sportclub Burgdorf am Ostlandring 25 öffnet seit Anfang April wieder für Clubmitglieder – dank Sondergenehmigung. Unter Berücksichtigung der Hygieneregeln können Mitglieder ihr Training selbstständig absolvieren. Zeitgleich dürfen maximal acht Personen auf den 1200 Quadratmeter großen Trainingsflächen sein. Pro Stunde vergibt der Club vier Termine, weil viele Mitglieder zu zweit Sport treiben, darf jeder pro Termin eine weitere Person mitbringen. Eine Mitgliedschaft im Club ist für die Begleitung keine Voraussetzung.

„Es geht nicht darum, hier mit einem heftigen Muskelkater rauszugehen“

Um 9 Uhr begrüßt mich Clubleiter Simon Ilper am Eingang des Sportstudios. Dies ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Hinter dem Gesundheits- und geführten Trainingsbereich befindet sich der freie Trainingsbereich mit Beinpressen, Hantelbänken und Schwingseilen. In der ersten Etage gibt es eine Frauen-Zone und Kursräume, in denen das Team um den Clubleiter auch Videos mit Trainingsübungen für Zuhause aufnimmt.

„Es geht nicht darum, hier mit einem heftigen Muskelkater rauszugehen“, erklärt mir Ilper. Normalerweise passt er nach einem Gesundheitscheck das Training individuell an neue Mitglieder an. Wegen der Abstandsregeln fällt bei mir der Gesundheitscheck aus, denn neue Mitglieder nimmt der Sportclub aktuell nicht auf. Für mich geht es als erstes auf den Stairmaster zum Aufwärmen. Auf dem zweigeteilten Laufband muss ich beim Laufen abwechselnd das linke oder rechte Band hinunterdrücken – das schult Kondition und Koordination, erklärt Ilper.

Clubleiter Simon Ilper freut sich, dass der Premium Sportclub wieder öffnen darf. Mit dem Individualtraining und dem kostenlosen Onlinekursangebot möchten er und sein Team sich bei den treuen Mitgliedern bedanken. Quelle: Leona Passgang

Gesundheitsbereich: Klimmzugtraining für Anfänger

Im Gespräch mit ihm stelle ich schnell fest, dass ich über meinen Körper und vor allem meinen Muskelaufbau ziemlich wenig weiß. Auf die Frage, ob ich irgendetwas verbessern möchte, fällt mir erst mal wenig ein. „Die Muskeln im Rücken stärken – das kann ja nicht schaden“, denke ich. Meine ersten Übungen für meinen Rücken laufen eigentlich ganz gut. Nachdem ich einige Male 30 Kilo hoch und runter ziehe, geht es zum nächsten Gerät: „Wir gehen in den Gesundheitsbereich und du machst ein paar Klimmzüge“, sagt der Trainer.

Klimmzüge – das ist die eine Übung, von der ich sicher weiß, dass mir auf jeden Fall die Kraft fehlt. Aber statt zu einer Stange gehen wir zu einem etwas seltsam aussehenden grau-schwarzen Gerät. Ich steige zwei Stufen hoch, greife links und rechts an zwei Griffe und stelle mich mittig auf eine Plattform, die mit mir und meinem Gewicht langsam sinkt. Die Klimmzugmaschine entlastet mit Gewichten mein Körpergewicht – und tatsächlich ein weiteres erstes Mal: Ich schaffe mehrere Klimmzüge hintereinander, sogar mit meinem Kinn über der Stange.

„Wir wollen unseren Mitgliedern einfach Danke sagen“

Die größte Herausforderung wartet ausgerechnet dort auf mich, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte – im Kursraum auf einer Trainingsmatte. Das Team des Sportclubs hat dort sogenannte Schlingentrainer, verstellbare Seile mit Schlaufen für Füße oder Arme, die an der Decke hängen. Mit meinen Unterarmen in den Schlaufen und meinem Körper unter Spannung, stelle ich fest: Es sind meine Bauchmuskeln und Arme, die als erstes schlapp machen.

Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dem Training, die Atmosphäre im Studio war sehr entspannt. Ilper konnte mir vieles erklären, und ich habe verstanden: Es lohnt sich auch ohne ärztliches Attest, regelmäßig Fitness zu machen. Wer nichts riskieren möchte, kann kostenfrei an Online-Kursen teilnehmen: „Seit der Corona-Pandemie sind einige Mitglieder abgesprungen. Mit dem Angebot wollen wir denen Danke sagen, die geblieben sind“, sagt der Clubleiter.

Von Leona Passgang