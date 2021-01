Burgdorf

Wer in dieser Zeit am Friseursalon fönyx von Jutta Nieberg an der Heiligenbeiler Straße vorbeigeht, bemerkt mitunter durchaus das Arbeiten mit Schere und Lockenwickler – ganz legal, wie die Unternehmerin sagt. Denn ihr Auszubildender Abdi übt seit dem Jahreswechsel intensiv an seinem Modell für die praktische Gesellenprüfung, die er am 21. Februar bestehen möchte. „Allerdings verwechseln manche Außenstehende die Übungsstunde mit normalem Geschäftsbetrieb, und den gibt es tatsächlich nicht bei mir“, sagt Nieberg. Gleichwohl muss sie diese Situation immer wieder erklären – und dabei stößt sie nicht bei jedem auf Verständnis.

Hausbesuche werden strikt abgelehnt

Am 16. Dezember hat Nieberg ihren Laden geschlossen, wie alle anderen Friseure bundesweit auch. Inzwischen, sagt die Meisterin, gebe es zunehmend Fragen, ob sie Hausbesuche mache. Dies lehne sie generell ab – alles andere würde nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel auch gegen die Corona-Verordnung verstoßen. „Friseurbetriebe sind unter den körpernahen Dienstleistungen aufgeführt. Das gilt für den gesamten Betrieb – auch Hausbesuche sind nicht gestattet“, teilt er mit und verweist auf die Infektionsgefahr, für die es keinen Unterscheid mache, ob die Dienstleistung in einem Friseursalon oder im privaten Umfeld ausgeführt wird.

Anzeige

Bis zu drei Stunden Training am Modell

Anders aber stellt die Situation für den Friseurnachwuchs dar: Der darf zwar auch keine Kunden frisieren, soll aber zwingend an einem lebenden Modell üben. In Niebergs Salon trainiert Abdi auf diese Weise unter anderem Einlegetechniken, eine Dauerwelle und die perfekte Gestaltung einer Frisur. „Mindestens einmal in der Woche, manchmal an drei Tagen lernt er diese Arbeiten“, sagt Nieberg. Wenn der Azubi alle Frisuren übe, dauere das mitunter drei Stunden. Sie selbst halte sich in dieser Zeit aus Gründen des Infektionsschutzes im Büro auf, helfe nur bei Fragen weiter und begutachte das Ergebnis. „Natürlich tragen wir alle eine Maske und desinfizieren die Hände“, sagt die Meisterin.

Endlich einmal wieder zum Profi fürs Haarschneiden gehen – das wünschen sich derzeit viele. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Eine Frau wollte den Salon anzeigen

Sie bemerke aber jetzt zunehmend, dass Passanten durch die Scheibe der Tür schauen – offenbar um zu ergründen, weshalb Licht eingeschaltet ist und sich Personen im Salon aufhalten, sagt Nieberg. „Meist kläre ich in einem Gespräch, dass wir gezielt für eine Prüfung üben.“ Doch der Ton werde rauer: Nun habe ihr eine Frau unterstellt, gegen die Corona-Verordnung zu verstoßen. Um die Übungsstunde zu unterbinden, habe sie mehrfach die Polizei rufen und den Salon anzeigen wollen. Immer wieder habe sie sich bemerkbar gemacht und die Inhaberin damit unter Druck setzen wollen. „Leider ließ sie sich nicht überzeugen, dass es richtig ist, was wir machen“, bedauert die Unternehmerin, die sich sorgt, dass Gerüchte über einen möglichen Verstoß sehr schnell in Burgdorf kursieren könnten. „Denn ich halte die Corona-Regeln zu 100 Prozent ein.“

Innung und Region: Azubis dürfen am lebenden Modell üben

Weil die verstärkten Nachfragen und mögliche Drohungen mit der Polizei den Azubis und den Ausbildern das Leben schwer machen, hat der Landesverband der Friseurinnung in dieser Woche eine Rundmail versandt: „Hinsichtlich der Prüfungsvorbereitungen können – auf Basis der aktuellen Corona-Schutzverordnung Niedersachsen – Übungen am lebenden Modell getätigt werden. Das Ziel ist eine erfolgreiche Prüfung“, heißt es darin. Werde der Polizei ein mutmaßlicher Verstoß gemeldet, dann sei für die Beamten die Einschätzung der Region Hannover bindend, sagt Polizeisprecherin Martina Thöne.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regionssprecher Borschel bestätigt die Haltung der Innung. „Die Arbeit eines Friseur-Azubis mit einem Haarmodell fällt unter den Aspekt der beruflichen Ausbildung und darf unter den geltenden Hygienebestimmungen stattfinden“, sagt er. Demnach seien berufliche Weiterbildungen nach der aktuellen Corona-Verordnung nicht untersagt. Sie benötigten auch keine explizite Genehmigung des Gesundheitsamtes, vorausgesetzt der berufliche Zusammenhang liege vor und die Arbeit sei im Ausbildungsplan vorgesehen.

All diese Vorgaben, sagt Nieberg, halte sie ein, damit Abdi sich vernünftig vorbereiten könne. Um Missverständnisse zu vermeiden, wolle sie nun die Erklärungen der Innung und der Region zum Übungsbetrieb sichtbar an der Salontür aufhängen. Zudem wünsche sie sich Verständnis für den Azubi, der wie viele andere in seiner Situation die Zeit bis zur Prüfung für das praktische Lernen dringend benötige.

Von Antje Bismark