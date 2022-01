Burgdorf

Die Wirtschaftsbetriebe Burgdorf, die für die Stadt das Hallenfreibad betreiben, haben die Öffnungszeiten der Einrichtung am Nassen Berg an die pandemische Lage angepasst. Offen ist das Bad zurzeit dienstags bis freitags von 14 bis 20 Uhr sowie an Sonnabenden und Sonntagen von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr. Für den öffentliche Badebetrieb und für Vereine gilt 2G plus. Schulen dürfen ihren Schwimmunterricht unter 2G-Bedingungen abhalten.

Das Nachsehen bei dieser Regelung haben die Frühschwimmer, bei denen es sich überwiegend um Senioren handelt. Das Frühschwimmen von 6 bis 8.30 Uhr könne zurzeit nicht stattfinden. Nur so ließen sich der Schul- und der Normalbetrieb sauber voneinander trennen, sagt der stellvertretende Badleiter Ernst Dobosz zur Begründung. Das hätten die Schwimmmeister den Betroffenen auch bereits mehrfach erklärt. Nicht jeder zeige dafür allerdings Verständnis.

Frühschwimmer fühlen sich schlecht behandelt

Tatsächlich ruft die verfügte Einschränkung der Öffnungszeiten des Bades bei einigen Verärgerung hervor. Dieter Rohles etwa zeigt sich empört. Morgens sei oft kein Mensch im Bad, Erwachsene dürften aber erst am Nachmittag ins Bad. Dann seien es entsprechend viele. Das sei nachgerade pandemietreibend, echauffiert sich der frühere Schiedsmann der Stadt und kündigt an, dass er sich bei den Wirtschaftsbetrieben, beim Bürgermeister und bei den Ratsfraktionen schriftlich beschweren werde.

Wie Rohles sieht das auch Reinhard Bielefeld, ebenfalls ein passionierter Frühschwimmer. „Wir, und damit spreche ich im Namen vieler mir bekannter Jahreskarteninhaber, fühlen uns hilflos. Gerne würden wir zum Beispiel von 6 bis 7.45 oder 7.30 Uhr schwimmen, um dann das Bad für die Schulklassen freizumachen“, sagt Bielefeld, der im Ehrenamt für das DRK die städtische Begegnungsstätte an der Wilhelmstraße leitet. Unter dem Deckmantel der Pandemie seien in den vergangenen Wochen und Monaten Veränderungen der Öffnungszeiten herbeigeführt worden, die bei ihm den Verdacht nährten, dass es den Wirtschaftsbetrieben der Stadt um Personaleinsparungen geht.

Maximal 120 Besucher dürfen gleichzeitig ins Bad

Dass solche Erwägungen eine Rolle spielen könnten, weist Dobosz entschieden zurück. Die Wirtschaftsbetriebe hätten gar keine andere Wahl, als die Öffnungszeiten einzuschränken und die Zahl der Badbesucher zu begrenzen, um das Infektionsgeschehen zu minimieren. Wochenends beispielsweise sei das Bad häufig voll. Am jüngsten Sonnabend etwa habe das Schwimmmeisterteam zweimal die Tür abschließen müssen, damit nicht mehr als die zurzeit zugelassenen 120 Besucher gleichzeitig ins Bad gelangten.

Dobosz, der wie alle anderen Kollegen im Bad geboostert ist, appelliert an die Vernunft der Schwimmer und bittet Besucher, sich mit den zurzeit geltenden Öffnungszeiten und Nutzungsbedingungen zu arrangieren. Die Wirtschaftsbetriebe bemühten sich redlich, allen einen angenehmen Badbesuch zu ermöglichen. Das aktuelle Pandemiegeschehen setze dem im Moment allerdings Grenzen.

Von Joachim Dege