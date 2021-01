Burgdorf

Das Coronavirus erreicht ein weiteres Burgdorfer Pflegeheim: In der Einrichtung Celler Tor haben sich 27 Bewohner und zwei Pflegekräfte infiziert, wie Geschäftsführer Peter Wosnitza bestätigt. Seinen Angaben zufolge hat ein Bewohner sich entweder beim Einkaufen oder einem Treffen mit Angehörigen angesteckt, er zeigte Symptome und wurde deshalb am Ende der vergangenen Woche positiv getestet.

„Wir können niemandem verbieten, sich außerhalb des Pflegeheimes aufzuhalten“, sagt der Geschäftsführer. Am Freitagnachmittag lagen dann die positiven Ergebnisse für die anderen Bewohner vor. „Für uns alle kommt die jetzige Situation überraschend, weil wir wirklich seit Monaten alles daran setzen, eine Infektion zu verhindern“, sagt Wosnitza.

Für Besucher hat das Pflegeheim demnach einen besonderen Raum eingerichtet, in dem eine Acrylglasscheibe zwischen Gästen und Bewohnern verhindern soll, Aerosole und damit Viren zu verbreiten. Die Mitarbeiter achten auf Abstand und Hygiene, sie tragen seit fast fünf Monaten die hochwertigen FFP2-Masken bei der Arbeit, Visiere oder Schutzbrillen und Schutzkleidung. „Und seit sechs Wochen führen wir bei den Mitarbeitern jeden Morgen vor Dienstbeginn einen Schnelltest durch“, sagt Wosnitza und fügt, hörbar mitgenommen, hinzu: „Ich wünsche keinem eine vergleichbare Lage, wie wir sie jetzt haben.“

27 der 41 Pflegeheimbewohner haben sich infiziert

41 Senioren leben nach Aussage des Geschäftsführers in dem Pflegeheim. Für sie hatte der Geschäftsführer ebenso wie für die Pflegekräfte, die sich impfen lassen wollen, alle Unterlagen eingereicht. „Jetzt haben wir am Montag erfahren, dass am Donnerstag das Impfen beginnen sollte, aber ob das nun überhaupt geht, weiß ich noch gar nicht“, sagt er und lobt zugleich die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Auch die Behörde hatte schon am Freitag, nach den positiven Tests, mitgeteilt, dass ihre Mitarbeiter und die Heimleitung in engem Kontakt stünden und die Lage unter Kontrolle sei.

Für Montag, 18. Januar, steht nach Aussage Wosnitzas der nächste Testtermin an, „Bis dahin hoffen wir, dass alles gut geht.“ Zugleich würdigt der Heimleiter auch, dass er alle Mehrkosten für Mundschutz, Handschuhe, Einmalkleidung, Desinfektionsmittel und andere Schutzmaßnahmen refinanziert bekomme.

Auf dem lokalen Infektionsherd beruht deshalb auch der starke Anstieg der Fallzahlen. So meldet das Gesundheitsamt der Region am Montag aktuell 57 Infektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich 415 Burgdorfer mit dem Coronavirus angesteckt, diese Zahl stieg seit Freitag um 33. Seit Montag vergangener Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz fast verfünffacht. Sie liegt nach Aussage von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, bei 149,1, am 4. Januar betrug sie 31,7. In diesem Zeitraum kamen 47 neue Infektionen dazu. Glücklicherweise erhöhte sich die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, nicht. Sie liegt unverändert bei drei.

