Burgdorf

Unterschiedliche Corona-Regeln für Schulklassen und für den öffentlichen Badebetrieb sorgen jetzt im Hallenfreibad an der Straße Am Nassen Berg für geänderte Öffnungszeiten: Ab Dienstag, 7. Dezember, steht das Bad am Vormittag ausschließlich den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung – auch das Frühschwimmen von 6 bis 8.30 Uhr entfällt damit, wie die Wirtschaftsbetriebe jetzt mitteilen. Das kommunale Unternehmen reagiert damit auf die neue Corona-Verordnung.

Sie sieht vor, dass für das Hallenbad die 2G-plus-Regel gilt. Geboosterte Badegäste werden jedoch ohne zusätzlichen zertifizierten Test eingelassen, wenn sie ihren Booster-Nachweis vorlegen können. Für die Schulklassen organisiert das Hallenbadteam den Betrieb so, dass die Schulkinder sowie die Lehrkräfte nicht in Kontakt mit den anderen Badegästen kommen. Für den Schwimmunterricht gelte 3G – und diese Forderung erfüllen die Klassen wegen der gemeinsamen Testungen. „Um die Schulen in diesem gesellschaftlich wichtigen Bereich zu unterstützen, haben sich die Wirtschaftsbetriebe als Träger des Hallenfreibads dazu entschieden, die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit von Dienstag bis Freitag jeweils erst um 14 Uhr beginnen zulassen“, heißt es in der Mitteilung.

Somit öffnet das Bad für die öffentliche Nutzung dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr. Für die Weihnachtsferien gibt es eine zusätzliche Einheit von 10 bis 13 Uhr immer dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags.

Von Antje Bismark