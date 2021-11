Burgdorf

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt, der Inzidenzwert auch – und die Burgdorfer Hausärzte verspüren in dieser Situation eine wachsende Nachfrage nach Impfungen. Das stellt die Mediziner und die Teams in den Praxen vor besondere Herausforderungen, wie Hausarzt Christoph Morich in einem Brief an die HAZ/NP-Redaktion in Burgdorf schreibt:

„Seit knapp zwei Jahren stehen die Hausarztpraxen mit ihren Teams – gemeinsam mit den Krankenhäusern – an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie und bewältigen neben der Regelversorgung die täglichen Covid-Patientenströme, machen Abstriche unter persönlichem Risiko – und impfen seit Ostern auch noch in hoher Frequenz. Das alles tun wir gerne, trotz Zeitdruck und schlechter Bezahlung.

Schwer zu ertragen aber ist die zunehmende Zahl unvernünftiger Mitbürger, die in den Praxen gereizt „ihre“ Auffrischungs-Impfung einfordern, obwohl gemäß Stiko prioritär Hochbetagte und Risikopatienten geimpft werden sollen (und müssen!) und die dadurch wichtige Impftermine für diese Gruppe blockieren und die auch noch meinen, dass ihr Impfschutz am Tag 1 nach sechs Monaten komplett weg sei.

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den vielen unserer Patienten, die Verständnis zeigen – und Geduld haben oder auf das aktuelle Burgdorfer Impfzentrum ausweichen, um die Praxis-Vakanzen für die Alten und die Risiko-Patienten zu wahren, die auf den Wartelisten stehen. Lassen wir uns nicht spalten! Denn soviel haben wir gelernt: die Covid-Bewältigung gelingt nur in gesellschaftlicher Solidarität.“

