In den Präsenzunterricht kehren an diesem Montag die Jungen und Mädchen der weiterführenden Schulen zurück. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover mit 112,2 (Stand Freitag, 7. Mai) unter dem Wert von 165,0 der Bundesnotbremse liegt, beginnt nun das Wechselmodell im Szenario B. Allerdings können Eltern ihren Nachwuchs von der Präsenzpflicht befreien.

„Wir freuen uns auf die Schüler“, sagt Saskia van Waveren-Matschke, Leiterin der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule. Bislang haben die Lehrer in der Schule seit dem 18. Dezember, als sie ins Distanzlernen wechselten, ausschließlich die Neunt- und Zehntklässler als Abschlussjahrgänge in der Schule unterrichtet. Nun kommen alle 950 Gesamtschüler zurück – im täglichen Wechsel einer A- und einer B-Gruppe, die die Lehrer bereits festgelegt hatten.

Zwei Schnelltests pro Woche

Jede und jeder muss sich zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen: „Wir sammeln die negativen Tests dann zu Unterrichtsbeginn ein“, sagt van Waveren-Matschke und fügt hinzu, damit habe die RBG bei den neunten und zehnten Klassen bislang gute Erfahrungen gesammelt. „Einige Schüler machen sich morgens allein fertig, wenn die Eltern schon auf der Arbeit sind und nicht unterschreiben können, deshalb ist das ein gutes Verfahren“, sagt sie.

Am ersten Schultag begrüßen die Klassenlehrer jeweils die erste Gruppe, also eine am Montag und die andere am Dienstag. „Dabei sprechen sie noch einmal die Regeln wie Händewaschen, Einbahnstraßensystem oder Maske an“, sagt die Schulleiterin. Für die fünften und sechsten Klassen erhalte der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin mehr Zeit für die Begrüßung, um alle Fragen zu beantworten. „Letztlich waren die Kinder fünf Monate nicht in der Schule, sie müssen sich ja als Klasse erst wieder finden – wenn auch erst mal nur in einer kleineren Gruppe“, erklärt van Waveren-Matschke. Sie wie ihre Kollegen hoffe sie, dass die Schüler die letzten zehn Wochen bis zu den Sommerferien in die Normalität zurückkehren können.

Gymnasium ändert den wöchentlichen Unterrichtsrhythmus

Im Wechselmodell lernen auch die Gymnasiasten wieder – allerdings ändert die Schule den Rhythmus, wie die kommissarische Leiterin Julia Schneider sagt. Demnach lernt die erste Gruppe zwei Wochen montags, mittwochs freitags und die zweite dienstags und donnerstags, erst danach wird getauscht. Je nach Modus testen sich die Schüler montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags. „Die Klassenlehrer haben die Tests verteilt, und jeder muss sie zu Hause nutzen“, sagt Schneider und fügt hinzu, eine Nachtestung in der Schule sei nicht möglich. „Dafür fehlt uns schlicht die Kapazität.“

Sie gehe davon aus, dass die Schüler die geltenden Regeln weiterhin einhalten werden. Bislang habe es knapp zehn Infektionen gegeben, die allerdings immer nur Einzelne und keine Gruppe betroffen hätten. „Unser Hygienekonzept steht, und es hat sich bewährt.“ Allerdings habe die Schule viele organisatorische Fragen klären müssen, die sich aus der kurzfristigen Entscheidung des Landes ergeben hätten. Zudem blieben die Mensa und die Cafeteria geschlossen, zumal auch kein Ganztagsangebot bestehe. Aber, sagt Schneider, wichtig sei, dass die Schüler wiederkommen nach der langen Pause. „Das schaffen wir jetzt“, ist sie überzeugt.

Keine Änderung bei der Prinzhornschule

Für die Neunt- und Zehntklässler der Prinzhornschule, die seit dem Auszug aus ihrem Gebäude am Langen Mühlenfeld jetzt in der Grundschule an der Hannoverschen Neustadt lernen, ändert sich indes nichts.

Weil die Klassen so klein sind, müssen sie nicht geteilt werden und die Jungen und Mädchen gehen deshalb täglich in die Schule.

Von Antje Bismark