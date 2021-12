Burgdorf/Ehlershausen

Als Yvonne Kuhlmann-Rog an diesem Abend die Sporthalle der IGS an der Straße Am Langen Mühlenfeld betritt, ist bereits alles für ihre Booster-Impfung vorbereitet. Gemeinsam haben Bastian Ringe und seine Frau Frauke-Gesche Ringe, Virologin und Mikrobiologin, von der GG Gesellschaft für Betriebsmedizin sowie seine Schwester Kristina Ringe und ein Unterstützungsteam alles in die Wege geleitet – dank eines PC-Programms, das der Mediziner zu Beginn der Impfkampagne selbst geschrieben hat, und der monatelangen Erfahrung. Zudem profitiert die BBS-Lehrerin Kuhlmann-Rog wie etwa 600 Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister, Sozialpädagoginnen in Burgdorf davon, dass das Unternehmen GG mit Hauptsitz in Cuxhaven auch eine Dependance in Ehlershausen besitzt.

Dort wohnen Ringes seit knapp zehn Jahren, wie der Mediziner – hauptberuflich in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) beschäftigt – sagt. In dieser Zeit haben sich Freundschaften entwickelt, unter anderem zu Karen Lindner, Leiterin der Grundschule Otze, die wegen einer Booster-Impfung bei GG anfragte. Zunächst für ihr Team, doch daraus entwickelte sich schnell das Angebot „Burgdorfer Bildung Boostert“, das sich an alle Schulen der Stadt richtete. Um den logistischen Aufwand überhaupt managen zu können, übernahmen Lehrer wie Lindner und Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule, Aufgaben, die ein temporäres Impfzentrum erfordert.

Impfen im Pferdestall, in der Turnhalle und auf dem Flugplatz

„Ohne diese Unterstützung wären solche Aktionen nicht denkbar“, sagt Ringe, Facharzt für Chirurgie, Notfallmedizin, Berg und Expeditionsmedizin und seit Beginn der Pandemie an der MHH in der Covid-19-Task Force verantwortlich für die Abläufe im Krankenhaus. „Ich lebe seit zwei Jahren Corona“, sagt der gebürtige Hannoveraner, der seiner Heimatstadt bis zum Umzug nach Ehlershausen treu geblieben ist – ausgenommen jene Zeit, die er unter anderem in den USA studiert hat. Seit 2002 arbeite er Vollzeit an der MHH in leitenden Funktionen, sagt er. Daran habe Corona nichts geändert, denn die „After-Work-Events“ mit Moderna und Biontech organisiere er in der Freizeit. Möglichst ohne Bürokratie, an die Impfzentren oder niedergelassene Ärzte gebunden seien.

Wenn Ringes ihre Impfstation für mehrere Stunden aufbauen, dann benötigen sie nur wenig Equipment vor Ort. „Ich habe inzwischen fast überall geimpft“, sagt Ringe. Pferdestall und Turnhalle, Bank und Flugplatz – überall dort, wo sich ein Tisch für das digitale Einchecken, vier Impfkabinen und ein Wartebereich aufbauen ließen. Eigentlich kümmert sich das GG-Team als Betriebsmediziner um Beschäftigte und Freiwillige von Hilfsorganisationen: „Wir haben für sie sofort mit dem Impfen begonnen, als es Betriebsärzten erlaubt war“, sagt der Mediziner. Daraus entwickelten sich die abendlichen Aktionen für andere Unternehmen und Kommunen, so stehen allein in Burgdorf demnächst das Impfen in der Volksbank und der Stadtangestellten an.

Mediziner bestellt 1000 Dosen für Kinder

Wer sich aktuell den Piks abhole, stelle kaum noch Nachfragen über Impfreaktionen oder Nebenwirkungen, sagt der Arzt, der dank der Arbeit in der MHH-Task Force auch in engem Austausch über aktuelle Entwicklungen wie Omikron oder den abnehmenden Impfschutz nach der zweiten Spritze mit internationalen Experten steht. „Natürlich geht es uns um Herz und Verstand bei unseren Impfungen, aber auch um die große Kompetenz, die ich aus dem universitären Wissen heraus mitbringe“, sagt Ringe und spricht von einer extrem hohen Motivation der Ärzteschaft, möglichst viele impfen zu können. Dass die Gesundheitspolitik auf Bundesebene dies mit schlecht organisierter Impfstoff-Lieferung und mangelhafter Kommunikation erschwere, spiele bei den Impfterminen keine Rolle mehr. „Die Mehrzahl der Leute ist einfach nur dankbar“, hat er festgestellt.

Gleichwohl bemerke er ein wachsendes Anspruchsdenken einiger, die alles einforderten von den Medizinern, aber nicht bereit seien, selbst etwas zu geben. „Corona ist eine Pandemie der Ungeimpften“, sagt der Ehlershausener – umso dankbarer sei er, dass jetzt auch Fünf- bis Elfjährige das Vakzin von Biontech/Pfizer erhalten dürften. Insgesamt 1000 Dosen des Kinderimpfstoffs habe er bestellt, in den nächsten Tagen stehen dann Aktionen für die Jüngeren an. „Die Nachfrage“, sagt der Corona-Experte, „ist riesig. Wie bei den Erwachsenen.“

Von Antje Bismark