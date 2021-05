Burgdorf

Gleich mehrere gute Nachrichten gibt es an diesem Dienstag, 4. Mai, für Burgdorf zu vermelden. So gibt es nach Auskunft des Gesundheitsamts der Region Hannover keine Neuinfektion, im Gegenteil: Die Behörde hat nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel die Statistik bereinigt, sodass die Zahl der Burgdorfer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, um eine auf 1032 sinkt. Einen Rückgang vermeldet das Gesundheitsamt mit 80 Personen auch bei den aktuell Infizierten, das sind sechs weniger als am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 133,3 auf 130,6.

An den nächsten beiden Wochenenden, 8. und 9. Mai sowie 15. und 16. Mai, erhalten die Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr ein gesondertes Impfangebot im Impfzentrum auf dem Messegelände. 230 der gut 380 Aktiven haben sich dafür angemeldet. „Diese Impfung ist ein wichtiges Signal für das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr und stärkt die Kräfte in ihrer Arbeit nachhaltig“, sagt Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn, der die Forderung des Landesfeuerwehrverbandes nach einer schnellen Impfung der Einsatzkräfte unterstützt. „Die Impfung hilft dabei, den Weg zu einem normalen Dienst- und Ausbildungsbetrieb zu ebnen“, sagt Pollehn.

Von Antje Bismark