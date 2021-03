Burgdorf

Auf den Weg zum Impfzentrum in Hannover machen sich morgen die Tagesmütter und Tagesväter aus Burgdorf, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen: Die Stadt Burgdorf hat nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith einen gemeinsamen Impftermin für sie organisiert. „Wir hatten immer wieder nachgefragt, weil das Impfen für uns schon wichtig ist“, sagt Manuel Lachmann von der Kindertagespflege Die Lachmännchen.

Nun sei er erleichtert, dass es kurzfristig klappe: Zu Beginn der Woche habe die Stadt die Tagespflegepersonen informiert, am Sonnabend gehe es los. „Auch das hatten wir uns gewünscht“, sagt er. Denn wenn nach dem Impfen möglicherweise Nebenwirkungen aufträten, hätten die Tagespflegeeltern den Sonntag Zeit, um sich zu erholen. „Dann fallen wir am Montag nicht aus“, sagt Lachmann.

Unterdessen gibt es nicht mehr so viele neue Infektionen in der Stadt wie vor einer Woche, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, mitteilt. Seinen Angaben zufolge haben sich am Freitag fünf Burgdorfer neu mit dem Coronavirus infiziert, damit steigt die Zahl der Burgdorfer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 794. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert bei 199,9.

Von Antje Bismark