Burgdorf

Seit Monaten legt die Corona-Pandemie die Neue Schauburg lahm – an diesem Mittwoch aber stehen Kinder, Frauen und Männer mal wieder Schlange an der Feldstraße, um ins Kino zu gelangen. Dort impfen noch bis 16 Uhr vier Ärzte im Akkord gegen das Coronavirus, vor allem Jungen und Mädchen ab fünf Jahren stehen im Vordergrund.

Gut 30 Minuten beträgt die Wartezeit am Mittag: Auch die neunjährige Marlene und ihre Mutter haben sich eingereiht, ihre Formulare am Eingang ausgefüllt und im Innenhof noch einmal angestanden. Dann darf Marlene sich in den Zuschauerraum des Kultkinos setzen und Trailer von „Lauras Stern“ und den „Minions“ sehen – ehe sie in der mit Filmplakaten geschmückten Impfkabine von Dr. Kilian Nolte Platz nimmt. Der Mediziner aus Uetze fragt nach Vorerkrankungen, Reaktionen auf frühere Impfungen und erklärt, wie Marlene den Rest des Tages verbringen sollte. Wie immer nämlich. „Und wenn du müde wirst, dann legst du dich einfach hin“, sagt Nolte.

Kino-Betreiber verteilt kostenlos Popcorn an Kinder

Nur einen Augenblick später besitzt Marlene die erste Dosis der Schutzimpfung, die zweite folgt in wenigen Wochen. Dann muss sie den Test bestehen, ob der Arm noch funktioniert: Nolte schraubt ein Glas mit Schokoplättchen auf – und die Neunjährige greift beherzt zu. Sie erhält bei Kino-Betreiber Christian Lindemann noch eine Tüte mit Popcorn und darf sich erneut Trailer anschauen. „Die Menschen sind unglaublich zufrieden, trotz der Wartezeit“, sagt Lindemann, der die Zahl der ausgegebenen Popcorn-Tüten nur noch schätzen kann.

Seiner Einschätzung nach kommen die Impfwilligen – neben Kindern auch Erwachsene für die Erst-, Zweit- und Booster-Impfung – nicht nur aus Burgdorf, sondern auch aus angrenzenden Kommunen und dem Landkreis Celle. „Es sind viele neue Gesichter hier, die ich noch nie gesehen habe“, sagt Lindemann, der jeden Neuankömmling im Foyer begrüßt. Für ihn sei es ein gutes Gefühl, etwas zur Impfkampagne beitragen zu können, sagt der Burgdorfer. Und dann steht schon das nächste Kind fürs Popcorn am Tresen.

Information: Die Impfaktion im Kino Neue Schauburg, Feldstraße 2, geht heute noch bis 16 Uhr. Impfwillige benötigen die Versichertenkarte und den Impfausweis. Die notwendigen Dokumente gibt es am Eingang, Parkplätze stehen im Umfeld des Kinos zur Verfügung.

Von Antje Bismark