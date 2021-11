Burgdorf

Einen deutlichen Anstieg der Impfungen gegen das Coronavirus verzeichnet die Region Hannover im temporären Impfzentrum an der Marktstraße: Von Montag, 15. November, bis Mittwoch, 17. November, versorgte das Team der Johanniter-Unfallhilfe insgesamt 636 Personen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. 64 von ihnen erhielten die Erst- und 26 die Zweitimpfung. Den sogenannten Booster, also die Auffrischung, bekamen nach Aussage von Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, 546 Frauen und Männer.

Damit liegt die Nachfrage deutlich über dem Wert, den die Fachsbereichsleiterin Gesundheit der Region Hannover, Marlene Graf, zum Start des Impfzentrums am 8. November genannt hatte. Sie war von 100 Impfungen am Tag ausgegangen – in der vergangenen Woche pendelte sich die Zahl der Impfwilligen auch bei diesem Wert ein. Nun aber schnellte die Nachfrage deutlich in die Höhe. Das zeigte sich auch an den langen Schlangen rund um das Rathaus I, die sich dort täglich bilden. Ob darum verlängerte Öffnungszeiten eingeführt werden, lasse sich derzeit nicht absehen, sagt Borschel.

Von Antje Bismark