Burgdorf

An Jonathan Wehse führt an diesem Donnerstag kein Weg vorbei: Wer sich im Rathaus I eine Impfung abholen möchte, begegnet dem 29-jährigen Mitarbeiter der Johanniter-Unfallhilfe bereits am Eingang. Der Rettungshelfer, der demnächst die Prüfung zum Sanitäter absolviert, steht den Impfwilligen geduldig Rede und Antwort. Denn Fragen, das zeigt sich Tag für Tag, haben die Menschen viele.

Mehr als 200 Frauen und Männer kommen derzeit täglich an die Marktstraße, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Für manche ist es eine Premiere, für die meisten bereits die dritte Spritze. „Die Nachfrage“, sagt Wehse, „steigt jetzt deutlich an.“ Deshalb, habe die Verwaltung das Schieds- und das Trauzimmer im Erdgeschoss geräumt und nach Otze ausgelagert – um Platz für die Wartenden zu schaffen, erklärt Stadtsprecherin Julia Götze. Parallel dazu verhandelt die Stadt gerade mit der Region über eine zweite Impfstation. Die Impfwilligen brauchen vorerst noch Geduld, bis sie an der Reihe sind. „Die ersten kommen zum Teil schon vor acht Uhr“, sagt Wehse, der wie alle anderen Mitglieder der Impfteams am Vorabend erfährt, wo er am nächsten Tag eingesetzt wird.

Johanniter stellen Impfteams täglich zusammen

„Wir stellen aktuell wieder neue Mitarbeiter ein, sowohl für den medizinischen Bereich als auch für die Verwaltung“, sagt Johanniter-Sprecherin Sylke Heun. Sie betont, dass weitere Beschäftigte gesucht werden. Weil die Einsatzzeiten zwischen wenigen Stunden und Vollzeitjob schwankten, gebe es keine festen Teams. „Sie zu koordinieren, ist eine logistische Leistung“, sagt Heun. Wehse – mit familiären Beziehungen nach Hänigsen – freut sich, wenn er wieder an der Marktstraße arbeiten darf: „Ich bin wirklich oft und gern hier“, sagt er. Sein Dienst beginnt um 9 Uhr, auch wenn das Impfzentrum erst um 10 Uhr öffnet.

Die Organisation brauche Zeit, sagt der 29-Jährige und fügt hinzu, dass die Wartenden bereits die Formulare für die Impfung erhalten. Wer wolle, könne sich die Dokumente auch im Internet herunterladen und ausgefüllt mitbringen. Gleichwohl schauen sich Wehse und seine Kollegen die Zettel genau an. „Viele vergessen, ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aufzuschreiben“, sagt der Rettungshelfer, der die Warteschlange immer genau im Blick behält. Sie zieht sich an diesem Donnerstag zwischenzeitlich von der Markt- durch die Rathaus- bis zur Mittelstraße.

Fragen zum Boosten und zur Wartezeit

Etwa 45 Minuten betrage die Wartezeit, sagt Wehse, der auf den Treppenstufen steht, die Menschen auf die Maskenpflicht hinweist und viele Fragen beantwortet. Wer wird geimpft? Wie lange muss die Spanne zwischen zweiter Impfung und Booster sein? Dürfen Auswärtige aus Hildesheim auch kommen? Gibt es weniger frequentierte Tageszeiten? Wehse erläutert ein ums andere Mal, dass alle ab 18 Jahren die Booster-Impfung bekommen – nach mindestens fünf Monaten und unabhängig vom Wohnort. Und Zeiten ohne Warteschlange gehören der Vergangenheit an. „Wir freuen uns ja über die große Impfbereitschaft“, sagt Heun.

Immer wieder sprechen die Wartenden den Johanniter auch auf Nebenwirkungen an. „Doch dazu können wir gar nichts sagen, das ist ja bei vielen ganz unterschiedlich.“ Um das Impftempo halten zu können, arbeiten inzwischen zwei Ärzte im Burgdorfer Team. Ob es erweitert oder der Einsatz im Rathaus I über den 3. Dezember hinaus verlängert wird, steht noch nicht fest. Schon jetzt aber, sagt Wehse, impft das Team mitunter deutlich länger als bis 16 Uhr – am Mittwoch schlossen sich die Türen erst um 17.15 Uhr. Dafür holen die Einsatzkräfte auch noch einmal Nachschubdosen des Vakzins von Biontech/Pfizer, das ausschließlich gegeben wird.

Apotheker verweist beim Impfen auf Hausärzte

Außer den Johannitern bieten auch die Hausärzte in der Stadt die Erst- und Zweitimpfung sowie das Boostern an, meist nach Terminvereinbarung. Ob Apotheken – wie von RKI-Präsident Lothar Wieler gefordert – das Impfen mit übernehmen, ist fraglich. „Manche bieten zwar die Grippeschutzimpfung an“, sagt Apotheker Hartmut Schnaith, „aber ich finde das sehr fraglich.“ Er verkaufe Arzneimittel, das umfasse keine medizinische Tätigkeit. „Letztlich sollten Patienten zu Ärzten gehen, falls es Komplikationen gibt.“ Gleichwohl biete er weiterhin eine Testmöglichkeit am Spittaplatz an und erweitere dafür noch die Öffnungszeiten.

Die Zahl der Wartenden am temporären Impfzentrum nimmt nicht ab, die der Fragen auch nicht. Und immer wieder begleitet Jonathan Wehse die Impfwilligen bei Unsicherheiten. „Wenn ich abends auf meinen Schrittzähler schaue, dann fragt er mich, was ich gemacht habe – so hoch ist der Wert.“

