Burgdorf

Eines von vier neuen Impfzentren in der Region Hannover öffnet ab Montag, 8. November, im Rathaus I an der Marktstraße, wie Bürgermeister Armin Pollehn am Donnerstagabend in der Ratssitzung bekannt gab. Bis einschließlich Freitag, 3. Dezember, bietet ein mobiles Impfteam der Region montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr eine Impfung an. Zum Einsatz kommt das Vakzin von Biontech/Pfizer. Es ist keine Terminvereinbarung nötig.

Mitzubringen sind Personalausweis und Impfausweis (falls vorhanden). Die Einverständniserklärungen und Anamnesebögen für die Impfung liegen vor Ort auch in den Sprachen Farsi, Arabisch, Französisch, Kurdisch und Türkisch bereit. Für Minderjährige gelten besondere Regelungen. Sie müssen im besten Fall in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Sollten die Erziehungsberechtigten nicht dabei sein können, ist unbedingt eine schriftliche Einverständniserklärung nötig.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 139,6

Zugleich meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Freitag, 5. November, einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen für Burgdorf: Demnach wurden 72 Frauen, Männer und Kinder an diesem Tag positiv getestet, eine Woche zuvor waren es 42 Burgdorferinnen und Burgdorfer. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt aktuell bei 139,6, am vergangenen Freitag, 29. Oktober, betrug der Wert noch 92,0. Mit dem aktuellen Wert nimmt Burgdorf einen Spitzenplatz in der Region ein, deren Inzidenz 99,5 beträgt.

Nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel gibt es derzeit 14 infizierte Schüler, Lehrkräfte oder andere Beschäftigte an fünf Schulen. Ihre unmittelbaren Kontaktpersonen – kurz K1 – genannt, würden von den jeweiligen Schulleiterinnen oder Schulleitern in Quarantäne geschickt, sagt Borschel. Bereits am Donnerstag hatte Stadtsprecherin Alexandra Veith eine Infektion aus der Kita Weststadt gemeldet, die K1-Personen befinden sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne. „Weitere Erkrankungen in den Kitas sind nicht bekannt“, sagt Borschel.

Von Antje Bismark