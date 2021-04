Burgdorf

Tagelang sag es so aus, als könnte die Sieben-Tage-Inzidenz für Burgdorf wieder unter die magische Grenze von 100 fallen – am Freitag, 16. April, lag sie bei 107,9. Über das Wochenende dann kam es zu einer besorgniserregenden Entwicklung – regionsweit. Allein für Burgdorf sind dem Gesundheitsamt der Region Hannover für das Wochenende 21 neue Fälle gemeldet worden. Der Inzidenzwert schnellte damit hoch auf 149,1 und liegt damit jetzt höher als der in der Region Hannover (148,0).

Sogenannte Hotspots konnte das Gesundheitsamt nicht ausmachen. Es handle sich um ein diffuses Infektionsgeschehen mit Ansteckungen hauptsächlich im privaten Umfeld, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt auf Nachfrage. Stark betroffen sei vor allem die Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen.

Derweil meldet die Stadt aus der von ihr betriebenen Kita Weststadt an der Lippoldstraße zwei aktuelle Corona-Fälle. Es handle sich um Kinder, die die Einrichtung zuletzt am 9. April besucht hätten. Betroffen seien zwei Kindergartengruppen. Nachdem das Gesundheitsamt die Stadt in Kenntnis setzte, hat diese die Notbetreuung in beiden Gruppen der Kita Weststadt für Montag ausgesetzt. Ab Dienstag, 20. April, läuft der Notbetrieb wieder.

Von Joachim Dege