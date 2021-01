Burgdorf

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Burgdorfer schnellt weiter in die Höhe: Seit Donnerstag haben sich 21 Frauen, Männer und Kinder neu mit dem Virus infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover an diesem Freitag mitteilt. Allein acht der neu Erkrankten leben im Seniorenpflegeheim Helenenhof, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region, auf Anfrage bestätigt. Zudem gibt es seinen Angaben zufolge drei neue Infektionen im Seniorenheim Celler Tor, dort gelten inzwischen 27 Bewohner als erkrankt.

„Die weiteren zehn Personen haben sich im familiären Umfeld infiziert“, sagt Borschel. Aktuell sind 95 Personen mit dem Virus infiziert. Innerhalb von fünf Tagen erhöhte sich die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie in Burgdorf positiv getestet wurden, von 454 auf 493. Die niedersachsenweit zu beobachtende rückläufige Entwicklung der Infektionszahlen trifft damit für Burgdorf weiterhin nicht zu. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz nimmt zu, sie lag am Freitag bei 168,2 (Donnerstag: 149,1).

Zahl der Toten steigt am Freitag auf sieben

Leider setzt sich nach Aussage des Regionssprechers auch der traurige Trend fort, dass die Stadt in dieser Woche einen deutlichen Anstieg der Menschen zu verzeichnen hat, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. So gab es über Wochen drei Opfer zu beklagen, seit Dienstag steigt diese Zahl täglich. Sie liegt nun bei sieben Toten.

Dritte Kindertagespflegestelle muss schließen

Unterdessen schließt in der Stadt die dritte Einrichtung für die Kindertagespflege: So kann eine Tagesmutter die Kinder voraussichtlich bis Ende nächster Woche nicht betreuen, weil das Gesundheitsamt ihre Tochter als sogenannten K1-Kontakt eingestuft hat. Das Kind lernt nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith an der Grundschule Burgdorf, dort wurde jetzt ein Kind positiv getestet. Damit ist die erste Grundschule der Stadt, die im Wechselmodell des Szenario B unterrichtet, von einem erneuten Corona-Fall betroffen. Fünf Kinder müssten jetzt in Quarantäne gehen, sagt Veith.

Unter ihnen befindet sich auch das Kind der Tagesmutter – und weil sie es zu Hause nicht separieren könne, müsse sie die Einrichtung schließen. Bereits am Donnerstag hatte die Stadt die Betreuung in zwei Tagespflegestellen unterbrochen, weil zwei Tagespflegepersonen demnach Kontakt zu jeweils einem positiv getesteten Burgdorfer hatten. Sie gelten damit als K1-Kontakte und befinden sich deshalb jetzt in Quarantäne.

