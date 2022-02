Burgdorf

Insgesamt 155 Schülerinnen und Schüler aus Burgdorf haben in den vergangenen sieben Tagen einen positiven Corona-Test erhalten. Die meisten Infektionen meldet das Gymnasium mit 47 Erkrankten, es folgt die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule mit 44. Dies teilt jetzt Stadtsprecherin Alexandra Veith mit. Ihren Angaben zufolge gab es wegen der Infektionen keine Einschränkung an den Schulen.

Anders gestaltet sich die Situation in den Kitas. So gab es in der AWO-Kita drei Erkrankungen, die möglicherweise zu einer Schließung führen – das hängt nach Auskunft Veiths von den Vorgaben des Gesundheitsamtes ab. Auch in der Kita Ramlingen-Ehlershausen registrierte die Stadt sieben Infektionen, die zu eingeschränkter Betreuung führen. In anderen Einrichtungen – Kita Freibad und Sorgensen sowie in der Flüchtlingsunterkunft – steckten sich Frauen, Männer und Kinder mit dem Coronavirus an, das führte jedoch zu keinen Einschränkungen.

Für Sonntag, 20. Februar, organisiert die Region in Kooperation mit der Johanniter-Unfallhilfe von 10 bis 17 Uhr im Rathaus I, Marktstraße 55, einen Impftag für Fünf- bis Elfjährige, die zu dem Termin von ihren Eltern begleitet werden müssen. In der nächsten Woche erhalten alle über Zwölfjährigen das Vakzin gegen das Coronavirus am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie am Montag und Freitag von 17.30 bis 21 Uhr.

Von Antje Bismark