Burgdorf

Einmal mehr steigt an diesem Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz für Burgdorf: Sie liegt jetzt bei 130,1, am Dienstag hatte der Wert 120,6 betragen. Für die Region Hannover gibt das Landesgesundheitsamt die Inzidenz mit 121,3 an. Wie Regionssprecher Christoph Borschel mitteilt, haben sich drei Burgdorfer neu infiziert. Damit meldet das Gesundheitsamt der Region für Burgdorf aktuell 67 Infektionen, seit Beginn der Pandemie haben sich 707 Frauen, Kinder und Männer angesteckt.

Nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith ist nun ein zweiter Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Vor dem Celler Tor positiv getestet worden. Er galt als K1-Kontakt der zuerst infizierten Person und befand sich deshalb bereits mit fünf anderen Bewohnern in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat nach dem zweiten Fall für vier weitere Bewohner eine Quarantäne angeordnet.

Von Antje Bismark