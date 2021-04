Burgdorf

Sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover an diesem Montag: Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie 903 Burgdorfer angesteckt, aktuell gibt es für 66 Frauen, Kinder und Männer ein positives Testergebnis. Nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel sei derzeit je ein Infektionsfall bei der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, bei einem Kita-Kind und einer pädagogischen Fachkraft bekannt. Die Erkrankungen stünden aber in keinem Zusammenhang, sagt der Sprecher und fügt hinzu, Hotspots seien in der Stadt nicht zu verzeichnen.

Lesen Sie dazu: Mobiles Team impft am 11. April die Burgdorfer Kita-Kräfte

Seit Beginn der Pandemie sind 21 Burgdorfer an Covid-19 gestorben – damit verzeichnet die Stadt seit einer Woche keinen neuen Todesfall. Die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag liegt bei 104,7 und damit deutlich unter dem Wert von Freitag, der 123,7 betrug. Damit rutscht die Burgdorfer Inzidenz unter jene der Region, die laut Landesgesundheitsamt bei 118,1 liegt.

Von Antje Bismark