Burgdorf

Einen deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Burgdorf verzeichnet das Gesundheitsamt der Region Hannover nach dem Wochenende: Demnach sind seit Freitag insgesamt weitere 16 Frauen, Männer und Kinder positiv getestet worden, wie Sonja Wendt, Sprecherin der Region, sagt. Ihren Angaben zufolge stammen alle Infektionen aus familiären Zusammenhängen.: „Wir können keinen neuen Hotspot in der Stadt feststellen, sondern bemerken, dass sich viele Menschen in den Familien infiziert haben“, sagt Wendt und fügt mit Blick auf die regionsweiten Zahlen hinzu, dass es selten eine solch hohe Infektionsrate wie an diesem Wochenende gegeben habe.

Lesen Sie auch: Mobiles Team impft 111 Menschen im Pflegeheim Wassergarten

Anzeige

Seit Beginn der Pandemie sind der Statistik zufolge 454 Burgdorfer infiziert worden, aktuell liegt diese Zahl bei 84. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 120,6 – trotz der Neuinfektionen sinkt dieser Wert weiter. Noch am Freitag erreichte die Inzidenz in Burgdorf 171,3, weil es in den Tagen zuvor einen Coronavirus-Ausbruch in einem Seniorenheim gegeben hatte. Dort erkrankten 27 Bewohner und sechs Mitarbeiter innerhalb weniger Tage, sodass die Inzidenz deutlich anstieg. Glücklicherweise muss Burgdorf keine weiteren Todesfälle verzeichnen: Seit März vergangenen Jahres, dem Beginn der Corona-Pandemie in der Stadt, starben drei Infizierte mit oder an Covid-19.

Von Antje Bismark