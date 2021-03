Burgdorf

Drei neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover für Freitag. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 730 Frauen, Kinder und Männer mit dem Coronavirus angesteckt. Erst am Donnerstag hatte die Region 20 neue Fälle bekannt gegeben, unter anderem wegen eines Infektionsherds in einer Wohnstätte der Lebenshilfe. Am Abend stand ein Reihentest der Mitarbeiter und Bewohner an, das Ergebnis lag am Freitag noch nicht vor.

Uwe Hiltner, Geschäftsführer der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, sagte, dass es glücklicherweise keine schweren Krankheitsverläufe bei bisher Erkrankten gebe. Die Einrichtung halte engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover. Gleichwohl äußerte der Geschäftsführer sein Unverständnis darüber, dass die Bewohner und Beschäftigten der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in der Region Hannover noch keine Impfung erhalten hätten. „In Peine haben wir die schon bekommen“, sagte Hiltner und fügte hinzu, er hoffe nun auf schnelle Termine.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgdorf liegt jetzt bei 149,1, sie sinkt damit erstmals leicht nach mehr als einer Woche. Am Donnerstag betrug der Wert 161,8. Das Landesgesundheitsamt gibt die für die Öffnung von Kitas und Schulen entscheidende Inzidenz der Region Hannover mit 106,9 an.

Von Antje Bismark