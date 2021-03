Burgdorf

Auf hohem Niveau stagniert in Burgdorf die Infektionszahl mit dem Coronavirus: Für Dienstag, 16. März, meldet die Region zwei neue Infektionen – damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 775 Frauen, Kinder und Männer infiziert. Den bislang größten Anstieg verzeichnete die Stadt am Montag, weil am Wochenende 30 Burgdorfer positiv getestet worden waren. Allein 54 Infektionen entfallen auf Bewohner und Mitarbeiter einer Wohnstätte der Lebenshilfe Peine-Burgdorf. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 225,3 (Montag: 228,1).

Regionssprecher Christoph Borschel geht davon aus, dass der nächste Reihentest bei der Lebenshilfe in der nächsten Woche durchgeführt wird. „Normalerweise liegen zehn Tage zwischen den beiden Abstrichen“, sagt er. Die erste Reihentestung hatte die Region am Ende der vergangenen Woche vorgenommen.

Von Antje Bismark