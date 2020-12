Burgdorf

Fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag, 22. Dezember. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 331 Frauen, Männer und Kinder angesteckt, zwei von ihnen starben an oder mit Covid-19. Dies teilt jetzt Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover, mit. Ihren Angaben zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Burgdorf am Dienstag bei 63,5 und damit über dem Wert vom Montag (50,8). Im Vergleich der Regionskommunen hat nur Wennigsen mit 34,8 eine geringere Inzidenz.

Unterdessen teilt die Stadt Burgdorf mit, dass der Hort an der Gartenstraße seit Dienstag wieder öffnen darf. Der Coronavirus-Test eines Kindes fiel negativ aus, sodass die Hortkinder noch bis einschließlich Mittwoch betreut werden.

Von Antje Bismark