Burgdorf

Eine neue Infektion mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag, 7. September, für Burgdorf: Aktuell gelten 58 Frauen, Männer und Kinder in der Stadt als akut infiziert, wie Regionssprecher Christoph Borschel mitteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 114,2. Vier der aktuell Infizierten sind Schüler. Dennoch: „Es gibt keinen Hotspot in einer Schule, sondern es sind vier Schulen betroffen“, so der Regions-Sprecher. Stadtsprecher Sebastian Kattler bestätigt zudem eine Infektion in der Kita Schillerslage. Seit Beginn der Pandemie haben sich 1206 Einwohner Burgdorfs infiziert.

Kein Schwerpunkt in Ramlingen-Ehlershausen

Unterdessen mehren sich Gerüchte, dass die 100-Jahr-Feier des RSE am letzten Augustwochenende möglicherweise ein Infektionstreiber gewesen sei. „Das können wir nicht bestätigen“, tritt Regionssprecherin Sonja Wendt den Mutmaßungen entgegen. Sie sieht keinen Schwerpunkt der Erkrankungen in dem Doppeldorf Ramlingen-Ehlershausen. Aus Sicht von Andreas Lindner, beim RSE für die Corona-Prävention verantwortlich, kommt diese Aussage nicht überraschend: „Wir haben unsere Feier nach der 3-G-Regel durchgeführt“, sagt er. Alle Teilnehmenden mussten ihren Impfstatus oder ihr Genesenen-Dokument nachweisen oder einen negativen Test vorlegen.

„Dafür hatten wir eigens einen Sicherheitsdienst engagiert“, sagt Lindner. Wer seinen Nachweis nicht erbringen konnte, für den gab es eine von der Oliven-Apotheke eingerichtete Teststraße.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegen den Vorwurf aus dem Ort, gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben, wehrt sich auch CDU-Chef Oliver Sieke: „Ich habe mich vor der Einschulung am Sonnabend und vor dem Impfen am Sonntag jeweils testen lassen“, sagt er auf Nachfrage und spricht von einer lückenlosen Historie, die er dank dreier Zertifikate vom Testzentrum am Spittaplatz auch belegen könne. Vor beiden Veranstaltungen habe er keine Symptome gezeigt, und auch am Dienstagmittag könne er eine Coronavirus-Infektion weder bestätigen noch verneinen – zumal er sich am Sonntag habe impfen lassen. Derzeit habe er Erkältungssymptome und bleibe deshalb aus Gründen der Vorsicht zu Hause, bis er das Ergebnis eines PCR-Tests erhalten habe, sagt Sieke.

Lesen Sie auch Corona in Niedersachsen: Quarantäne für Schüler kann nach fünf Tagen enden

Von Antje Bismark