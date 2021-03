Burgdorf

Insgesamt elf neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet die Region Hannover für diesen Donnerstag (18. März). Sie entfallen nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel auf die Lebenshilfe Peine-Burgdorf, dort haben sich jetzt 37 Bewohner und 28 Beschäftigte angesteckt. Das Gesundheitsamt der Region stehe in engem Kontakt mit der Lebenshilfe, sagt Borschel und fügt hinzu, dass sich die Infektionen bis nach Uetze auswirken: Dort wohnen etliche der Beschäftigten. In der Nachbarkommune wurden 13 Personen neu positiv getestet, viele von ihnen arbeiten in Burgdorf.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 789 Burgdorfer mit dem Coronavirus infiziert, aktuell gibt es 111 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 199,9 (Mittwoch: 222,1). Der Inzidenzwert für die gesamte Region Hannover beträgt 130,4.

Von Antje Bismark