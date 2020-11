Burgdorf/Otze

Acht Burgdorfer haben sich seit Montag neu mit dem Coronavirus infiziert, drei haben die Infektion überwunden – das geht aus der Statistik hervor, die die Region Hannover am Dienstag vorgelegt hat. Damit gelten aktuell 47 Burgdorfer als Covid-19-Erkrankte. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet das Gesundheitsamt 187 Frauen, Männer und Kinder, die sich angesteckt haben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg von 66,8 am Montag auf 111,3 (Stand Dienstag, 14 Uhr) – er erreicht damit den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie im Februar.

Grundschule Otze wechselt ins Szenario B

Nach Aussage von Karen Lindner, Leiterin der Grundschule Otze, wechseln die 123 Erst- bis Viertklässler nach einer Anordnung durch das Gesundheitsamt ab Dienstag, 10. November, bis einschließlich Montag, 23. November, ins Szenario B. Dabei wird jede Klasse in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erhält von 8 bis 10.15 Uhr Unterricht, die zweite lernt von 10.45 bis 13 Uhr. „In diesen jeweils drei Stunden gibt es regulären Unterricht, beispielsweise in Mathematik und Deutsch“, sagt Lindner. Damit erledige jedes Kind seine Aufgaben in der Schule und könne außerhalb der Stunden weitere Übungen zu Hause absolvieren.

„Aber die Kinder sollen sich vor allem mit Dingen beschäftigen, die ihnen Spaß machen“, sagt sie und fügt hinzu, damit wolle die Schule die ohnehin eingespannten Eltern entlasten. Einen besonderen Dank richtet Lindner an die Mitarbeiter von Regiobus und die Taxiunternehmen, die die Schüler aus den Ortschaften nach Otze und wieder nach Hause fahren. Sie hätten zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, um das Wechselmodell in dieser Form zu ermöglichen.

Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule bleibt im Präsenzunterricht

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Region müssen fünf Sechstklässler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in Quarantäne gehen. „In ihrer Klasse hatte sich ein Schüler infiziert“, sagt Schulleiterin Saska van Waveren-Matschke. Wegen der Maskenpflicht in weiterführenden Schulen seien weder die Lehrer noch weitere Mitschüler betroffen. Zudem müsse die Schule nicht ins Szenario B wechseln, sondern weiterhin im Präsenzunterricht lehren.

Von Antje Bismark