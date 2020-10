Burgdorf

Das Gesundheitsamt kann keinerlei Entwarnung für Burgdorf in der Corona-Pandemie geben: Der Inzidenzwert für die Stadt ist zum dritten Mal infolge gestiegen. Er liegt am Mittwoch, 14. Oktober, bei 79,5 und damit regionsweit an der Spitze, wie Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, auf Anfrage mitteilt. Insgesamt meldet die Behörde aktuell 29 Infizierte im Stadtgebiet. Vor einer Woche lag diese Zahl bei 14. Seit Beginn der Pandemie sind bisher insgesamt 121 Infektionsfälle registriert worden, das sind 25 mehr als vor einer Woche. Damit gelten zehn Burgdorfer als genesen.

Der Inzidenzwert – er entspricht 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern – liegt seit Montag über der kritischen Marke. Dennoch, so Borschel, muss Burgdorf derzeit nicht mit Einschränkungen rechnen. Denn einer Verordnung des Landes Niedersachsen zufolge wird die Region mit allen Kommunen inklusive der Landeshauptstadt betrachtet. Für sie liegt der Inzidenzwert (Stand Mittwoch) bei 29,7. Auf diese Zahl würden sich „mögliche einzuleitende Schritte beziehen, sollte die 35- oder die 50-er Inzidenz erreicht werden“, sagt Borschel. Sie könnten eine verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Straßenraum umfassen.

Etliche Burgdorfer vermissen eine Reaktion auf diese Entwicklung. So schreibt Stefanie Schulz bei Facebook: „Weil die Stadt auch alles mitnehmen muss und das mit zweierlei Maß misst. Zwei verkaufsoffene Sonntage binnen vier Wochen, Pferdemarkt ... völlig unnötig.“ Denn die Händler planen für den 8. November den nächsten verkaufsoffenen Sonntag.

