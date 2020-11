Die Zahl der Burgdorfer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist am Wochenende deutlich angestiegen. Das wirkt sich auch auf den Inzidenzwert aus, der kurz vor der Hundertermarke liegt.

Corona: Zahl der Infizierten steigt sprunghaft an

