Burgdorf

Wegen der Corona-Pandemie sind laut Jobcenter etwas mehr Menschen in Burgdorf auf die Grundsicherung angewiesen als vor deren Beginn. Noch bis Februar dieses Jahres verzeichnete das Jobcenter einen kontinuierlichen Rückgang bei den Leistungsberechtigten. Seit März stiegen die Zahlen bis Juni wieder – aber nur leicht. Im Vergleich mit dem Juni 2019 blieben die Zahlen allerdings fast gleich.

„Trotz der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt ist der von uns erwartete Ansturm auf das Jobcenter bisher ausgeblieben“, sagt Thomas Kummert, Leiter des zuständigen Jobcenter-Standortes Burgdorf. Allerdings kämen jetzt vermehrt Menschen auf das Jobcenter zu, die bisher noch keine Berührungspunkte mit diesem hatten. Vor allem Menschen, die durch Kurzarbeitergeld oder den Wegfall eines Mini-Jobs jetzt deutlich weniger Geld zur Verfügung haben, suchten den Kontakt, um aufzustocken. Auch Solo-Selbständige, denen die Aufträge ausbleiben, sind laut Kummert vermehrt auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen.

Anzeige

152 mehr Bezieher als im Februar

Im Juni 2020 bezogen in Burgdorf 2.601 Personen in 1.340 Haushalten Grundsicherung vom Jobcenter. Darunter waren 736 Kinder unter 15 Jahren. Das waren 152 Personen mehr als im Februar 2020, aber nur sechs mehr als im Vorjahresmonat Juni 2019. Damit erhielten in Burgdorf im Juni 2020 8,3 Prozent der Einwohner Regelleistung vom Jobcenter. Der Durchschnitt in der gesamten Region Hannover lag bei 9,9 Prozent der Einwohner.

Das Jobcenter Region Hannover ist auch in Corona-Zeiten für alle Anliegen zu erreichen, telefonisch oder per E-Mail. Seit Juni vergeben die Mitarbeiter auch wieder Termine für persönliche Gespräche. Kummert betont, dass es auch in der aktuellen Situation freie Stellen und Angebote für Qualifizierungen gebe, ebenso gebe es noch Chancen auf eine Lehrstelle.

Von Elena Everding