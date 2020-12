Burgdorf

Ganz leicht ist die Jugendarbeit in der Stadt Burgdorf nicht in Zeiten von Corona und einem neuerlichen Lockdown. „Die Kollegen haben in diesem Jahr einen Superjob gemacht“, sagt Stadtjugendpfleger Horst Gohla. Den Kontakt zu den Jugendlichen nicht abreißen zu lassen: Das ist für ihn in der aktuellen Phase, in der auch die städtischen Jugendeinrichtungen geschlossen bleiben, das Wichtigste.

Jugendzentren bleiben im Lockdown geschlossen

Eigentlich war endlich wieder so etwas wie Berechenbarkeit und Normalität in die Jugendeinrichtungen in Burgdorf eingekehrt. Die Besucher hatten sich mit Masken, Abstandspflicht und Hygienekonzepten arrangiert und auch damit, dass in den kleineren Jugendtreffs nur eine begrenzte Zahl an Besuchern gleichzeitig Zutritt hatte. Die Arbeitsgemeinschaften mit den Schulen konnten wieder durchgeführt werden und Gruppen trafen sich wieder – wenn auch mit limitierter Teilnehmerzahl. Im JohnnyB. hatte die Geisterbahn zu Halloween für Begeisterung gesorgt; das Sonntagstheater war wieder angelaufen. Und nun: wieder alles auf Null.

Anzeige

Und das aus guten Gründen, sagt Gohla: „Wir haben in der Dienstbesprechung beschlossen, dass es zu unserer Verantwortung gehört, die Einrichtungen jetzt zu schließen und so zur Kontaktminimierung beizutragen.“ Zwar sei davon auszugehen, dass viele Jugendliche sich abseits des Distanzlernens trotzdem träfen. „Aber dem wollen wir nicht Vorschub leisten“, sagt der Stadtjugendpfleger. Also gilt es, andere Formate zu finden, die die Kinder und Jugendlichen mitnehmen und eine Alternative bieten zu realen Treffen in Cliquen, digitalen Austausch anregen, etwa via Discord. „Wir müssen Technik und den verschiedenen Medienformaten gegenüber einfach aufgeschlossener sein“, sagt Gohla.

Luke Stolper hat die offenen Tür im JohnnyB. am 15. Dezember zum letzten Mal vor dem Lockdown angeboten. Quelle: Sandra Köhler

Jugendliche abholen mit Gaming und Bewegung

So waren die Mitarbeiter im JohnnyB. vor dem neuerlichen Lockdown gerade dabei, zusammen mit den Jugendlichen einen neuen Computerraum einzurichten. Die Rechner haben die Besucher gemeinsam zusammengebaut, nun sollen noch verschiedene Spiele installiert werden. „ Gaming ist einfach ein großes Thema in einem bestimmten Alter“, sagt Gohla: „Und man ist nicht auf Präsenz angewiesen, kann auch online miteinander spielen.“ Kurzfilme zu drehen, oder sich an einer Video-Challenge zu beteiligen, sei gut angekommen. Letzteres solle ausgeweitet werden, sagt der Stadtjugendpfleger. Die nötige Technik werde gerade aufgerüstet.

Als das Johnny B. geöffnet war, konnten die Besucher im großen Saal beispielsweise Hoverboard fahren und Badminton spielen. Dadurch, dass die Hallen und Sportplätze nicht benutzt werden konnten, habe vielen die Bewegung gefehlt. Kreativität war gefragt beim Krisenstab, an dem die Besucher Statements anbringen konnten. „Corona hat uns gezeigt, dass wir gerade in der Jugendarbeit noch ein wenig spontaner und flexibler sein müssen“, sagt Gohla. „Und ich denke, das haben wir bisher ganz gut hinbekommen.“

An die Treffpunkte der Jugendlichen gehen

Trotz oder gerade wegen des neuerlichen Lockdowns wollen er und seine Mitarbeiter in der Jugendpflege Präsenz zeigen und für die Jugendlichen da sein. „So, wie wir es auch im ersten Lockdown gemacht haben.“ Gerade den Kontakt zu jenen, die es zu Hause nicht so einfach haben und deswegen ihre Zeit mit Freunden in städtischen Jugendeinrichtungen oder aber an Treffpunkten im Park verbringen, wolle man nicht abreißen lassen. „Wir werden unsere Telefonnummer am JohnnyB. anbringen und in den Schulen per IServ kommunizieren, sodass die Jugendlichen uns Kontakt halten können, wenn sie Rat oder Hilfe brauchen“, kündigt Gohla an.

Zudem wollen die Mitarbeiter der Jugendpflege durch die Stadt gehen und die Jugendlichen dort aufsuchen, wo sie sich jetzt treffen. „Dazu tauschen wir uns eng mit der mobilen Jugendhilfe aus“, sagt der Stadtjugendpfleger. Doch auch die Zeit nach dem Lockdown haben er und seine Kollegen bereits in den Blick genommen und planen fleißig. „Projekte wie den Culturcircus gibt es ja bereits. Die Planungen treiben wir jetzt voran – und hoffen, dass wir sie letztlich auch durchführen können“, sagt Gohla.

Von Sandra Köhler