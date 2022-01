Burgdorf

Das Telefon klingelt: Ein Schnelltest für die Kita zeigt an diesem Tag ein positives Ergebnis an. Imke Frey erklärt der Mutter, dass sie mit dem Nachwuchs zum Abstrich in die Praxis von Kinder- und Jugendarzt Dominik Nolte kommen muss. Das Gespräch dauert einige Minuten. In dieser Zeit klingelt bereits das zweite Telefon, während Frey schon das nächste Kind für eine Vorsorgeuntersuchung beim Arzt einplant und die Familie in Wartezimmer A schickt. B und C sind schon belegt.

Von der Untersuchung beim Arzt kommt eine zweifache Mutter an den Tresen. Sie braucht einen neuen Termin für den Jüngsten. Und Tabletten für die Ältere. Noch während sie wartet, kommt ein Vater mit einem schniefenden Kind. Er benötigt eine Krankschreibung für den Arbeitgeber. Hinter ihm folgt ein junges Mädchen mit Verdacht auf Blasenentzündung. Und dann gibt es den nächsten Anruf nach einem positiven Schnelltest. Erneut spult die Medizinische Fachangestellte das Repertoire mit Test- und Verhaltenshinweisen ab – gleichbleibend freundlich, gleichbleibend geduldig bei den immer wiederkehrenden Fragen nach Quarantäne, Abstrich und Laborbefund.

Imke Frey nimmt die Anrufe entgegen, begrüßt kleine Patienten und ihre Eltern, vergibt Termine, druckt Rezepte aus und findet immer noch Zeit für ein fröhliches Wort. Quelle: Antje Bismark

Telefonieren, organisieren und lächeln

Frey und ihre Kolleginnen behalten den Überblick zwischen Rezepten, gelben Vorsorgeheften, Dokumenten fürs Labor nach einem PCR-Abstrich und dem Hinweis an den Mediziner, dass ein Vater mit seinem Kind an der Hintertür steht und auf den Abstrich für den PCR-Test wartet. „Ich finde meinen Job einfach cool“, sagt Frey und lobt den kleinen Amed. „Du bist ja heute freundlich.“ Dafür gibt es ein Lächeln von unten an den Tresen. „Das macht doch einfach Spaß“, sagt Frey – und nimmt das nächste Telefonat entgegen.

Seit dem 10. Januar verzeichnet die Arztpraxis an der Hannoverschen Neustadt wie viele andere Kinderärzte in Niedersachsen wieder deutlich mehr kleine Patienten mit einem positiven Schnelltest. „Mehr als die Hälfte davon wird im PCR-Test bestätigt“, sagt Nolte, der die Abstriche bei den Jungen und Mädchen auf einem Gelände an der Nebentür nimmt, um das Infektionsrisiko für alle anderen möglichst zu minimieren. Denn der reguläre Praxisbetrieb laufe ja trotz Covid-19 weiter, sagt der Mediziner. Das Impfen gegen Kinderkrankheiten gehört dazu, eine Verordnung für Kompressionsstrümpfe auch, der Seh- und Hörtest bei einer Vorsorgeuntersuchung oder eben auch schlichtweg erkältete Jungen und Mädchen.

Bürokratie in Zeiten der Corona-Pandemie

„Wir sind Oberkante Unterlippe, und wir hoffen täglich, dass wir uns nicht infizieren“, sagt Nolte. Dann müsste die Praxis schließen – eine Vertretung ist angesichts der Belastung aller Ärzte nicht kurzfristig zu organisieren. Der Hygieneplan habe sich bewährt, bilanziert der Burgdorfer nach zwei Jahren Pandemie. Doch Omikron stelle nun eine neue Herausforderung dar. „Das haben wir alle im Hinterkopf.“ Er und sein Team informierten deshalb viel rund um das Testen, um den Abstrich, das Warten auf den Befund und die Quarantäne.

Immer wieder müsse er die Bürokratie im Blick behalten. Kommt ein Kind mit positivem Test und ohne Symptome, zahlt der Staat den PCR-Test und übernimmt die Kosten für die Eltern in der Quarantäne. Zeigt das Kind solche Symptome wie Husten, Schnupfen, Bauchweh oder Durchfall, muss die Krankenkasse die Kosten tragen. Noch kommen die Ergebnisse aus dem Labor innerhalb von 24 Stunden. Doch angesichts der anrollenden Infektionswelle werde sich diese Zeit verlängern auf bis zu drei Tage, ist sich Nolte sicher.

Mediziner klärt Eltern über Impfschutz auf

Allerdings müssten geboosterte Eltern nicht in die Quarantäne gehen, betont der Kinderarzt. „Wir in Burgdorf haben eine gute Impfquote, das zahlt sich jetzt aus“, sagt er. An jedem Dienstag und Freitag zieht er mittags das Vakzin von Biontech/Pfizer auf, um die sieben beziehungsweise zwölf Dosen aus jedem Glasgefäß – je nachdem, ob Kinder oder Jugendliche geimpft werden sollen – auch aufzubrauchen. „Das ist eine logistische Leistung der Mitarbeiterinnen“, sagt Nolte, „denn der Impfstoff hat ja nur eine begrenze Haltbarkeit nach der Öffnung.“

Umso wichtiger sei es, die Eltern über den Impfschutz aufzuklären. „Sie fragen gezielt die Empfehlung des Kinderarztes ab, wenn sie unsicher sind“, sagt er. Dabei verweise er auf die Datenlage aus den USA, die den Schutz vor PIMS (die Multientzündungskrankheit steht im Verdacht, als Spätfolge von Coronavirusinfektionen aufzutreten) zeige. Diese Erkenntnisse und die Gespräche erleichterten vielen die Entscheidung für die Spritze – ohne dass er missionarisch agieren müsse.

Für den einjährigen Amed dauert die Impfung noch einige Zeit, zumindest gegen das Coronavirus. Ihn untersucht der Mediziner an diesem Vormittag, ob er sich altersgemäß entwickelt. Der Befund fällt positiv aus – und das ist in diesem Fall für Mutter Elfa Hussain ein Grund zur Freude, denn Amed ist nicht nur fröhlich, sondern auch kerngesund.

Von Antje Bismark