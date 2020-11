Burgdorf

Die Kleiderkammer des DRK an der Straße Drei Eichen bleibt ab sofort geschlossen – und zwar bis zum Ende des Jahres. Der Grund dafür sind die steigenden Infektionszahlen in der Region Hannover sowie die damit einhergehenden verschärften Verordnungen, wie Regina Buchholz vom Vorstand des DRK Burgdorf mitteilt. Kleiderkammer-Leiterin Brigitte Grabietz hatte eine solche Entwicklung in der vergangenen Woche bereits befürchtet.

Doch da herrschte in Drei Eichen noch rege Geschäftigkeit. Während die ehrenamtliche Helferin Karin Armbrecht die Kleidung coronakonform durchs Fenster ausgab, wurde im Nebenraum kräftig gewerkelt. Mohammad Sulaiman wuppte die Säcke mit Kleiderspenden, Leiterin Brigitte Grabietz legte Kleidungsstücke zusammen. „Die Bluse kannst du mit dem Rock hier zusammen aufhängen, das passt wunderbar zusammen“, sagte sie und reagierte dabei auf den fragenden Blick von Shpresa Ramadani, die gerade dabei war, Kleidung aus einem Sack zu sortieren.

Auch da war wegen der Corona-Pandemie alles schon anders als sonst. Abstand und Mund-Nasen-Maske mussten sein. „Aber es funktioniert“, sagte Grabietz. Wenn jemand weiß, wie die Kleiderkammer funktioniert, dann Grabietz. Im November ist sie seit 30 Jahren dabei. Mit Blick auf die Infektionszahlen sagte sie, dass sie ihre Mitarbeiter auf keinen Fall in Gefahr bringen wollte: „Einige haben Familie, andere sind schon älter. Da muss man schon aufpassen.“

Bei steigenden Corona-Infektionen droht Schließung auf Zeit

Eine Schließung, das betonte sie aber auch, bedeute nicht, dass Bedürftige nun gar keine Chance mehr haben, an gespendete Kleidung zu kommen. Auch wenn am Donnerstag keine Kleidung mehr ausgegeben wird: „Wenn wirklich Not am Mann ist, können Sie mich anrufen, dann finden wir schon eine Lösung.“ Erreichbar ist Grabietz unter Telefon (0 51 36) 79 64. Denn die Not ist groß. Während der Schließung im Frühjahr und Sommer hatte Grabietz über verschiedene Kanäle immer wieder gehört, wie sehr die Kleiderausgabe eigentlich gebraucht werde. „Deswegen haben wir im August auch wieder geöffnet – als erste Kleiderkammer in der Region.“

Doch auch zwischendurch waren Grabietz und ihr Team nicht untätig: „Wir arbeiten auch mit der Tageswohnung und der Tafel zusammen, und haben Spenden dorthin gebracht, wo sie gebraucht wurden. Etwa zu einer Burgdorfer Familie, deren Wohnung ausgebrannt war“, erzählte sie. Auch Obdachlose gehören zu den Nutzern der Kleiderkammer. „Und die werden genauso als Kunden behandelt wie alle anderen“, betonte die Leiterin. Dass die Kleiderspenden bei Bedürftigen ankommen und welch gute Arbeit in Drei Eichen geleistet wird, hat sich bis nach Peine herumgesprochen. „Von so weit her kommen Leute, um uns zu unterstützen, sagte Grabietz gerührt.

Angst vor dem Virus hält Ältere fern

Die Angst vor dem Virus ist groß. Das schlägt sich darin nieder, dass die Kleiderkammer von deutlich weniger Menschen besucht wurde. Insbesondere die Älteren waren fortgeblieben. Neuzugänge gab es aber durchaus. „Es kommen ungefähr halb so viele Menschen wie vorher. Letzte Woche waren zehn da. Wenn man die Familien mitrechnet, die sich dahinter verbergen, versorgen wir sonst etwa 50 bis 60 Personen in der Woche.“ Dabei haben die Mitarbeiter ein Auge darauf, was und wie viel mitgenommen wird: „Es soll von den Leuten ja auch genutzt werden und sich nicht auf dem Flohmarkt wiederfinden.“

Weil die Räume so klein sind, dass der für den Infektionsschutz nötige Abstand nicht eingehalten werden kann, konnten die Besucher nicht mehr selbst ins Gebäude und „wie in einem Laden“ innerhalb einer begrenzten Zeitspanne selbst in den Spenden stöbern. Sie mussten sie sich vor dem geöffneten Fenster anstellen und nach der Überprüfung ihrer Bedürftigkeit mitteilen, was sie benötigen. Armbrecht gab die Kleidung dann durch das Fenster heraus.

Spenden sollen in den Kleidercontainer geworfen statt vor die Kleiderkammer gestellt werden. Quelle: Sandra Köhler

Spenden sollen in die Kleidercontainer vor dem Haus

Bestückt ist die Kleiderkammer gut. „Viele haben die Gelegenheit und das Mehr an Zeit genutzt und aussortiert“, sagt Grabietz. Auch wenn jetzt bis Jahresende keine Kleiderspenden mehr persönlich angenommen werden: In die Container vor dem Gebäude dürfen sie weiterhin eingeworfen werden. „Stellen Sie sie nicht vor die Tür“, bittet Grabietz die Spender. Es sei nämlich schon vorgekommen, dass die Säcke dann aufgerissen würden und die Mitarbeiter alles wieder einsammeln mussten. „Und das muss wirklich nicht sein.“ Genauso wenig wie die Abgabe verschmutzter oder kaputter Kleidung. „Die können wir dann nur entsorgen“, sagt Grabietz kopfschüttelnd.

Von Sandra Köhler