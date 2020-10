Burgdorf

Seit Mittwoch gilt für Fußgänger und Radfahrer an der Marktstraße die Maskenpflicht – wie auch an der Poststraße und dem Rubensplatz, dem Spittaplatz und dem Brandende sowie dem Parkplatz an der Weserstraße. „Die überwiegende Mehrheit hält sich an die Vorgabe“, sagt eine Mitarbeiterin der Ordnungsabteilung, die mit zwei Kollegen die Passanten bei einem fehlenden Mund-Nasen-Schutz anspricht. Das Wort „Kontrolle“ meiden in diesem Zusammenhang nicht nur die Beschäftigten im Außendienst, sondern auch Bürgermeister Armin Pollehn und Christian Enderle, Leiter der Ordnungsabteilung.

Dabei fallen den zuständigen Stadtbediensteten nach den ersten Tagen gleich mehrere Knackpunkte auf. Dazu gehört der Faktor Zeit. „Wenn wir Menschen bitten, die Maske aufzusetzen, dann reagieren sie erstaunt, weil sie vom Montag als Starttermin ausgehen“, sagt die Mitarbeiterin, die regelmäßig die Maskenpflicht überprüft. Dass die Regelungen zu unterschiedlichen Daten starten, verwirre auch jene, die sich an die Vorgaben halten wollen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Diese Regeln gelten ab Montag in Burgdorf

Mitarbeiter sehen Situation an BBS kritisch

Ihr Kollege nennt als zweiten Faktor die Örtlichkeiten. Denn die Region hat die Maskenpflicht festgelegt für Einkaufsstraßen (Markt- und die Poststraße sowie der Rubensplatz), für Fußgängerzonen (Spittaplatz und Brandende) und für Parkplätze von Einkaufszentren (Weserstraße). „Das irritiert viele“, hat er festgestellt. Wenn also Fußgänger oder Radfahrer vom Brandende zur Marktstraße unterwegs seien, könnten sie für kurze Abschnitte den Mund-Nase-Schutz abnehmen. „Es wäre für alle viel einfacher, wenn ein bestimmtes Areal ausgewiesen wird“, sagt er. Sein Vorschlag: Eine Zone zwischen der Hannoverschen Neustadt und dem Kreisel an der Braunschweiger Straße.

Pollehn und Enderle nehmen diese Anregung auf, um sie am Montag im Krisenstab zu diskutieren und dann möglicherweise eine Empfehlung an die Region zu geben. Gleiches gilt für die Plätze rund um die Berufsbildenden Schulen. „Dort sieht man kaum jemanden mit Maske“, sagt der städtische Mitarbeiter. Stattdessen stünden bis zu 100 Schüler dicht beieinander, eine Kontrolle sei nur schwer möglich – und wenn dann nur mit Unterstützung der Polizei, wünscht er sich. Mit den Beamten aus Burgdorf stehe die Stadt in engem Austausch, sagt Pollehn, der sich am Freitagvormittag selbst ein Bild von der Situation an der Marktstraße macht. „Wir stimmen ab, welche Rundgänge wir gemeinsam machen oder wann beispielsweise die Polizei unterwegs ist“, fügt er hinzu.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 150 Euro

Die Beobachtung ihrer Mitarbeiter sehen Pollehn und Enderle bestätigt: Nur wenige Passanten sind ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs. Als sie in Höhe der Commerzbank einen Radfahrer ansprechen, zeigt er sich überrascht: „Gilt das schon jetzt? Ich denke erst ab Montag“, sagt er und zieht die Maske vom Kinn über Mund und Nase. Der Betreiber eines Nagelstudios, der ab Montag schließen muss, nutzt die Gelegenheit und erkundigt sich, ob er trotz des Feiertags am Sonnabend noch für Kunden öffnen dürfe. Die klare Antwort lautet: „Nein.“

Bei manchen Fußgängern muss Enderle nur an die Maske und seine Jacke mit der Aufschrift „ Ordnungsamt“ tippen, dann reagieren sie prompt und setzen den Mund-Nase-Schutz auf. „Wir haben unseren Kollegen gesagt, dass sie viel über den Blickkontakt regeln sollen“, sagt er. Zeigten sich Burgdorfer oder Auswärtige renitent, dann holen die Stadtbediensteten die Polizei zur Hilfe. Wer sich verweigere, dem drohe ein Bußgeld von 100 bis 150 Euro – das verhänge im Übrigen nicht die Stadt, sondern die Region, an die Burgdorf die Ordnungswidrigkeitsverfahren weiterleite.

Stadt spricht einen Platzverweis gegen Maskenverweigerer aus

Die Eskalation vermeiden und zugleich die Maskenpflicht durchsetzen, das sei eine wesentliche Aufgabe der nächsten Tage, sagt auch Pollehn. Seinen Angaben zufolge hat Burgdorf insgesamt 150 Schilder in einer Größe von DIN A2 bestellt, die alle Passanten auf die Regelung hinweisen solle. Dabei setze die Verwaltung auf ein sympathisches Gesicht und nicht auf das bekannte Piktogramm: „Wir wollen ja erreichen, dass sich möglichst viele daran halten“, sagt er. Wie schwierig die Gespräche sich entwickeln können, zeigt sich am Ende des Rundgangs: Ein Fußgänger reagiert weder auf Augenkontakt noch auf Ansprache. Das wäre dann wieder ein Fall einen Platzverweis, den die Stadt bislang einmal ausgesprochen hat.

Von Antje Bismark