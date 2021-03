Burgdorf

Seit dem 8. März hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche – und auch die Stadt Burgdorf plant deshalb, ein Schnelltestzentrum einzurichten. Dies teilt Stadtsprecherin Alexandra Veith auf Anfrage mit. Ihren Angaben zufolge verhandelt das Rathaus bereits mit potenziellen Partnern und überprüft die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. „Die Tests werden durch Dritte und nicht durch die Kommune selbst vorgenommen“, erklärt Veith. Geprüft werden müssten zudem die Kostenabrechnungen sowie die zeitlichen Angebote zur Testung. Deshalb könne sie bislang keine Angaben darüber treffen, wann das Zentrum öffnet – zumal dies auch davon abhänge, wie die Tests verfügbar seien und wann die Region Hannover als Aufsichtsbehörde die Genehmigung erteile.

Diese Ärzte bieten kostenlose Schnelltests an

Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen schon jetzt, welche Ärzte die Schnelltests durchführen. Zu ihnen gehört die Allgemeinmedizinerin Kristina Rehwagen an der Norderneystraße 1. „Noch läuft das Testen schleppend an, weil viele Patienten verunsichert sind“, sagt sie. Dabei sei das Verfahren denkbar einfach: Wer einen Schnelltest wünsche, sollte morgens unter Telefon (0 51 36) 9 73 08 78 anrufen und kurz abklären, zu welcher Zeit ein Besuch in der Praxis am besten möglich sei. „Wir nehmen dann den Abstrich, und nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor“, sagt Rehwagen, nach deren Angaben bislang alle Schnelltests ein negatives Ergebnis gebracht hätten.

Auch Dr. Michael Steiner und Dr. Helin Willeke-Peter vom Medizinischen Versorgungszentrum, Norderneystraße 1 zählen zu den Testpraxen. Dort werden nach Aussage einer Mitarbeiterin montags bis freitags Schnelltests durchgeführt. Patienten sollten vorher anrufen und einen Termin unter der eigens dafür eingerichteten Hotline unter (0 51 36) 8 88 33141 vereinbaren.

Lesen Sie dazu: Hier kann man sich in Hannover und der Region kostenlos testen lassen

Diese Apotheken bieten kostenlose Schnelltests an

Die Oliven-Apotheke hat für die kostenlosen Schnelltests eine Hotline unter Telefon (0 15 73) 5 56 84 08 eingerichtet und einen digitalen Kalender auf der Internetseite www.oliven-apotheke-burgdorf.de geschaltet, in den Burgdorfer sich für einen Abstrich oder einen Gurgeltest eintragen können.

Ab Montag, 22. März, bietet auch Apo+Fox an der Marktstraße 28 die Möglichkeit zum Schnelltesten. Interessierte buchen unter www.schnelltest-apotheke.de einen Termin, wobei sie die hiesige Apotheke unter der Postleitzahl 31303 finden. Im Anschluss erhalten sie eine E-Mail mit einem QR-Code, den sie zum Test mitbringen. „Wir richten die Teststation ebenerdig an zwei Fenstern ein, die überdacht sind, sodass niemand ungeschützt steht“, sagt Apothekerin Barbara Meinecke, die das Projekt für die Schnaith-Gruppe leitet und fügt hinzu, der Abstrich werde im vorderen Nasenbereich oder von der Zunge genommen. Im Anschluss erhalten die Getesteten ihr Ergebnis.

Bund trägt die Kosten für den Schnelltest

Die testende Einrichtung stellt nach KVN-Angaben eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Es wird nicht zentral gespeichert, wer seinen wöchentlichen Gratistest bereits bekommen hat. Die Einrichtungen sind daher auf die Ehrlichkeit der Menschen angewiesen, das kostenfreie Angebot nicht missbräuchlich häufiger als einmal pro Woche einzufordern. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

Die Übersicht über die Schnelltest-Möglichkeiten in Burgdorf (Stand: 18. März 2021) wird fortlaufend aktualisiert.

Von Antje Bismark