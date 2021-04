Burgdorf

Viele Burgdorfer Hausärzte bieten bereits seit Anfang März den kostenlosen Bürgertest an, auf den jeder Bürger mindestens einmal in der Woche einen Anspruch hat. Inzwischen gibt es in der Stadt mehrere Teststationen, die die Apotheker eingerichtet haben.

Die jüngste Anlaufstelle finden Testwillige in der Rubensapotheke in der Südstadt, dort hat Apothekerin Christiane Euschen in einem separaten Raum die Testmöglichkeit geschaffen. Zuvor öffnete am Montag, 19. April, die Löwen-Apotheke am Spittaplatz im Kiosk neben dem Biergarten eine Schnellteststelle im Zentrum.

Lesen Sie dazu: Schnelltest-Kiosk am Spittaplatz nimmt Betrieb auf

Diese Teststellen arbeiten bereits seit März

Die Oliven-Apotheke hat für die kostenlosen Schnelltests eine Hotline unter Telefon (0 15 73) 5 56 84 08 eingerichtet und einen digitalen Kalender auf der Internetseite www.oliven-apotheke-burgdorf.de geschaltet, in den Burgdorfer sich für einen Abstrich oder einen Gurgeltest eintragen können.

Auch Apo+Fox an der Marktstraße 28 bietet die Möglichkeit zum Schnelltesten. Interessierte buchen unter www.schnelltest-apotheke.de einen Termin, wobei sie die hiesige Apotheke unter der Postleitzahl 31303 finden. Im Anschluss erhalten sie eine E-Mail mit einem QR-Code, den sie zum Test mitbringen. „Wir richten die Teststation ebenerdig an zwei Fenstern ein, die überdacht sind, sodass niemand ungeschützt steht“, sagt Apothekerin Barbara Meinecke, die das Projekt für die Schnaith-Gruppe leitet und fügt hinzu, der Abstrich werde im vorderen Nasenbereich oder von der Zunge genommen. Im Anschluss erhalten die Getesteten ihr Ergebnis.

Lesen Sie dazu: So funktioniert der Schnelltest in der Apo+Fox-Apotheke

Bund trägt die Kosten

Die testende Einrichtung stellt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Es wird nicht zentral gespeichert, wer seinen wöchentlichen Gratistest bereits bekommen hat. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

Von Antje Bismark