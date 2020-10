Burgdorf

Für Donnerstag meldet die Region Hannover 28 Burgdorfer mit einer Corona-Infektion – eine Entwicklung, die viele mit Sorge beobachten. Denn im Gegensatz zu anderen Kommunen gibt es in der Stadt keinen Hotspot, also keine Einrichtung wie ein Altenheim in Uetze oder eine familiäre Feier, als Ursache. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie hoch ist der Inzidenzwert ?

Der Inzidenzwert liegt weiterhin bei 79,5 – damit bleibt Burgdorf an der Spitze aller Regionskommunen. Nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel gibt es je vier Burgdorfer, die sich neu infiziert haben, und vier, die genesen sind. Deshalb stagniert der Inzidenzwert, obwohl es einen Fall weniger als am Mittwoch gibt. Aber: Burgdorf muss nicht mit Einschränkungen rechnen, weil nach einer Landesverordnung die Region insgesamt betrachtet wird. Für die Region beträgt der Inzidenzwert 29,9 (Mittwoch: 28,1).

Welche Kitas sind zurzeit von der Pandemie betroffen?

Seit Montag hat der Kirchenkreis als Träger die Kita Fröbelweg geschlossen, nachdem eine Erzieherin positiv getestet wurde. Allerdings war sie schon vor dem Test einige Tage nicht mehr in der Einrichtung gewesen, sodass am Mittwoch die 14-tägige Quarantäne ablief. Zu dem Zeitpunkt zeigte eine weitere Erzieherin aber Symptome. Deshalb entschied Birgit Meinig als Fachberaterin, die Kita erst wieder am Montag zu öffnen. „Das erscheint mir auch im Interesse der Familien sinnvoller als kurzfristige Änderungen“, sagt Meinig und fügt hinzu, dass die Mitarbeiterin unterdessen ein negatives Testergebnis erhalten hat.

Wie viele Schüler sind infiziert?

In den vergangenen 14 Tagen gab es vier infizierte Schulkinder.

Gilt der verkaufsoffene Sonntag am 4. Oktober als Auslöser der vielen Neuinfektionen?

Diese Befürchtung äußern viele Burgdorfer – auch vor dem Hintergrund, dass am 8. November der nächste verkaufsoffene Sonntag geplant ist. Borschel kann diese Aussagen nach Gesprächen mit dem Team des Gesundheitsamtes entkräften. „Die Mitarbeiter fragen im Rahmen der Kontaktermittlung von positiv getesteten Personen auch deren Freizeitverhalten ab, um mögliche Kontaktketten zu erkennen und gegebenenfalls zu unterbrechen“, erklärt er. „Einen Hinweis auf Infektionen in Zusammenhang mit dem verkaufsoffenen Sonntag gibt es dabei nicht.“

Woher stammen die vielen Infizierten?

Es gebe keinen möglichen Hotspot, betont Borschel. „Die meisten Ansteckungen sind eindeutig auf Geschehen im familiären Kontext zurückzuführen.“

Wie reagiert die Stadt Burgdorf auf die Entwicklung?

Ab sofort müssen externe Besucher einen Mund-Nasen-Schutz in den öffentlichen Gebäuden, also in Rathäusern, Bücherei, Jugendtreffs oder Schulen, tragen und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) hat nach eigenen Angaben für Freitag, 8.30 Uhr, den Krisenstab einberufen. „Dabei werden wir die Beschlüsse der Bundes- und der Landeskonferenz diskutieren und umsetzen“, sagt er auf Anfrage. Details und konkrete Auswirkungen könne er erst am Freitag mitteilen.

Läuft also alles normal weiter?

„Die Verwaltung arbeitet im pandemischen Normalbetrieb“, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler. Seinen Angaben zufolge bedeutet dies unter anderem, dass Mitarbeiter, wenn es möglich und gewünscht ist, ins Homeoffice zurückkehren, dass in Büros mit zwei Arbeitsplätzen – oder einem Beratungsplatz – ein Spuckschutz aufgebaut ist und, dass der zu Beginn der Pandemie praktizierte Schichtdienst nur noch auf den Bauhöfen und der Kläranlage gilt. Beim Rundgang durch Burgdorfs Innenstadt zeigt sich am Freitag, dass die Kunden die Corona-Regeln beachten und dass die Geschäfte auf Desinfektion und Abstand achten. Pollehn appelliert an die Eigenverantwortung der Burgdorfer, sich und andere zu schützen.

Von Antje Bismark